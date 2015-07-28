به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغرهادی زاده، رئیس انجمن دو و میدانی جانبازان و معلولان، با اعلام این خبر گفت: مسابقات باشگاهی امسال به نسبت دوره های گذشته با تغییراتی همراه است و به صورت مستقل در دو گروه برگزار می شود. یک گروه دو ها و پرشها و یک گروه پرتابها. همچنین برای اولین بار مسابقات بانوان دارای کاپ جداگانه و مستقل از آقایان خواهد بود.
وی افزود: در این رقابتها امتیازات به صورت تیمی حساب می شود و مدال انفرادی توزیع نخواهد شد و در مجموع سه سری کاپ قهرمانی در بخش پرتابهای بانوان، دوها و پرش های آقایان و پرتابهای آقایان، به تیم های برگزیده اهدا می شود.
رئیس انجمن دو و میدانی خاطر نشان کرد: رقابتهای باشگاهی امسال با حضور ۱۸۰ ورزشکار (۶۰ ورزشکار بانو) از ۱۲ استان کشور برگزار می شود.
هادی زاده گفت: این مسابقات آخرین مرحله انتخابی تیم ملی نیز هست و افرادی که بتوانند به رکوردی مشابه رکورد نفر چهارم دنیا (از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون) دست یابند، به جمع ملی پوشان افزوده خواهند شد.
وی در پایان تصریح کرد: مسابقات روز پنج شنبه، ۸ مرداد ماه ساعت ۸ صبح در بخش بانوان آغاز خواهد شد و در بخش آقایان نیز از ظهر مسابقات برگزار می شود. اسامی اولیه منتخبین این رقابتها، روز جمعه در وبلاگ انجمن دو و میدانی درج می شود و ورزشکاران تا ساعت ۸ صبح روز شنبه، ۱۰ مرداد ماه فرصت دارند اعتراضات خود را در وبلاگ ثبت کنند و پاسخ اعتراضات نیز در همان مکان به اطلاع خواهد رسید.
رقابتهای باشگاهی دو و میدانی جانبازان و معلولان، بزرگداشت پیشکسوت تیم ملی "سید سعید چاووشی"، روز پنج شنبه، ۸ مرداد ماه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
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