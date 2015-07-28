به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغرهادی زاده، رئیس انجمن دو و میدانی جانبازان و معلولان، با اعلام این خبر گفت: مسابقات باشگاهی امسال به نسبت دوره های گذشته با تغییراتی همراه است و به صورت مستقل در دو گروه برگزار می شود. یک گروه دو ها و پرش‎ها و یک گروه پرتاب‎ها. همچنین برای اولین بار مسابقات بانوان دارای کاپ جداگانه و مستقل از آقایان خواهد بود.

وی افزود: در این رقابتها امتیازات به صورت تیمی حساب می شود و مدال انفرادی توزیع نخواهد شد و در مجموع سه سری کاپ قهرمانی در بخش پرتاب‎های بانوان، دوها و پرش های آقایان و پرتاب‎های آقایان، به تیم های برگزیده اهدا می شود.

رئیس انجمن دو و میدانی خاطر نشان کرد: رقابتهای باشگاهی امسال با حضور ۱۸۰ ورزشکار (۶۰ ورزشکار بانو) از ۱۲ استان کشور برگزار می شود.

هادی زاده گفت: این مسابقات آخرین مرحله انتخابی تیم ملی نیز هست و افرادی که بتوانند به رکوردی مشابه رکورد نفر چهارم دنیا (از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون) دست یابند، به جمع ملی پوشان افزوده خواهند شد.

وی در پایان تصریح کرد: مسابقات روز پنج شنبه، ۸ مرداد ماه ساعت ۸ صبح در بخش بانوان آغاز خواهد شد و در بخش آقایان نیز از ظهر مسابقات برگزار می شود. اسامی اولیه منتخبین این رقابتها، روز جمعه در وبلاگ انجمن دو و میدانی درج می شود و ورزشکاران تا ساعت ۸ صبح روز شنبه، ۱۰ مرداد ماه فرصت دارند اعتراضات خود را در وبلاگ ثبت کنند و پاسخ اعتراضات نیز در همان مکان به اطلاع خواهد رسید.

رقابتهای باشگاهی دو و میدانی جانبازان و معلولان، بزرگداشت پیشکسوت تیم ملی "سید سعید چاووشی"، روز پنج شنبه، ۸ مرداد ماه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد.