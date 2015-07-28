کارآفرینی بر پایه آموزش مهارت ها منجر به رونق اشتغال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر سه شنبه در جمع مسئولان فنی و حرفه ای استان ایلام اظهار داشت: توسعه رشته های فنی و حرفه در کشور موجب تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور می شود.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین نیازهای استان ایلام هم اکنون توسعه رشته های فنی و حرفه است چراکه افزایش و فراگیری این رشته ها موجب اشتغال در استان می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه کارآفرینی بر پایه آموزش منجر به اشتغال می شود، افزود: دشمنان در تلاش هستند تا از موقعیت اقتصادی کشورمان سوء استفاده کنند که یکی از راه های مقابله با این سوء استفاده ها توجه به اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: باید تلاش شود در کشور و استان ایلام رشته های فنی و حرفه ای توسعه پیدا کنند و زمینه فراگیری همه اقشار از این مراکز فراهم شود.

سعید امانی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام نیز در این دیدار با اشاره به اینکه اولویت سال جاری در این دستگاه های اجرایی بحث آموزش و توسعه رشتهای فنی حرفه ای در بین مردم روستاهای استان و توانمندسازی این قشر است، گفت: برنامه ریزی های بسیار خوبی برای توسعه و مهارت آموزی در بین قشر دانشجویان استان نیز صورت گرفته است.

وی افزود: در سال جاری یک میلیون نفر ساعت آموزشهای فنی و حرفه ای در استان ارائه شده است.