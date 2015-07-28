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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۴۸

مجری طرح زیتون کشور:

برخی روغن زیتون های وارداتی برای سلامت شهروندان مضر است

برخی روغن زیتون های وارداتی برای سلامت شهروندان مضر است

سمنان - مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه برخی روغن زیتون های وارداتی برای سلامت شهروندان مُضر است، گفت: بخشی از این فرآورده ها با روغن های دیگر مخلوط و با نام جدید وارد بازار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رمضانی ملک رودی بعد از ظهرسه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت روغن زیتون تولید داخل، تصریح کرد: روغن های زیتون وارداتی به طور عمده فاقد کیفیت لازم هستند.

وی با انتقاد از واردات بی‌رویه زیتون و روغن زیتون، این حجم از واردات را به زیان تولیدکنندگان داخلی و باغداران دانست و گفت: این حجم از واردات در حالی است که واردات زیتون از نظر قانونی با ممنوعیت روبرو است.

مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش های گمرک ایران و مشاهدات در بازار، عمده روغن های زیتون وارداتی به کشور کم کیفیت و روغن پومیس یا روغن تفاله زیتون است، اظهار داشت: عمده روغن زیتون مصرفی در کشور، مانند روغن نباتی، وارداتی و از کیفیت کمی برخوردار است.

رمضانی ملک رودی تصریح کرد: روغن تفاله زیتون در کشورهای اروپایی و در همسایگی ایران در ترکیه، به قیمتی نازلی معادل حدود ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار ریال به کشور وارد می شود و در عمده فروشگاه های کشور به نام روغن پومیس که همان روغن تفاله زیتون است به فروش می رسد.

وی در خاتمه با اشاره به نیاز آبی کم درختان زیتون، کشت این محصول را مناسب کشور و به خصوص مناطق کم‌آبی نظیر استان سمنان دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۴ هزار هکتار باغ زیتون در سطح کشور وجود دارد که بیش از ۶۰ هزار هکتار آن بارور است.

کد مطلب 2869598

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