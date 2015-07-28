جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در استان ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی هلشی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) بیست و ششم مردادماه در استان ایلام برگزار می شود.

وی بیان داشت: این جشنواره در دو بخش خاطره نویسی و سفرنامه نویسی برگزار می شود که طبق فراخوان های قبلی ۲۷۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

دبیر جشنواره اظهار داشت: ۱۷۰ اثر این تعداد مربوط به استانهای مختلف کشور بوده و ۱۰۰ اثر نیز از استان ایلام ارسال شده است.

هلشی عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از ۱۶ اثر برتر در این جشنواره در دو بخش سفرنامه و خاطره نویسی تقدیر می شود.

وی افزود: این جشنواره در دهه کرامت با حضور استانهای مختلف کشور و در دو بخش بالای ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره رضوی در کشور تأثیر به سزایی در ترویج فرهنگ و سیره ائمه اطهار(ع) دارد، گفت: خاطره و سفرنامه‌های برگزیده در کتابی به‌عنوان یک مجموعه چاپ‌شده و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.