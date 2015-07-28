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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۰۷

تهدید دوباره کمیته انضباطی؛

اسماعیل حسن‌زاده: اجازه ورود تیم‌های بدهکار به زمین را نمی‌دهیم

اسماعیل حسن‌زاده: اجازه ورود تیم‌های بدهکار به زمین را نمی‌دهیم

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با تاکید دوباره بر محرومیت تیم‌های بدهکار از حضور در لیگ برتر، گفت: ناظران بازی اجازه ورود تیم‌های بدهکار به داخل زمین را نخواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن زاده درباره آخرین وضعیت تیم‌های بدهکار لیگ برتر فوتبال با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما چندین بار هم تاکید کردیم که اجازه بازی به تیم‌های بدهکار را نخواهیم داد. بر این اساس ناظران فدراسیون اجازه ورود به داخل زمین را به تیم‌های بدهکار نخواهند داد تا تکلیف آنها مشخص شود. ممکن است تیمهایی از یک شهر به شهر دیگر بروند تا بازی کنند ولی اگر بدهکار باشند طبق قانون نمی‌توانند به میدان بروند.

وی در خصوص اینکه سال گذشته این تهدیدها اجرایی نشد، عنوان کرد: سال گذشته این موضوع اجرایی نشد ولی امسال با جلساتی که با رئیس سازمان لیگ و دبیرکل فدراسیون فوتبال داشتیم این قول را داده‌اند که روی تصمیم خود بمانند و امیدوارم برای یک بار هم که شده مقامات فدراسیون فوتبال اجازه ندهند حکم روی زمین بماند.

کد مطلب 2869602

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