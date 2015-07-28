به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن زاده درباره آخرین وضعیت تیم‌های بدهکار لیگ برتر فوتبال با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما چندین بار هم تاکید کردیم که اجازه بازی به تیم‌های بدهکار را نخواهیم داد. بر این اساس ناظران فدراسیون اجازه ورود به داخل زمین را به تیم‌های بدهکار نخواهند داد تا تکلیف آنها مشخص شود. ممکن است تیمهایی از یک شهر به شهر دیگر بروند تا بازی کنند ولی اگر بدهکار باشند طبق قانون نمی‌توانند به میدان بروند.

وی در خصوص اینکه سال گذشته این تهدیدها اجرایی نشد، عنوان کرد: سال گذشته این موضوع اجرایی نشد ولی امسال با جلساتی که با رئیس سازمان لیگ و دبیرکل فدراسیون فوتبال داشتیم این قول را داده‌اند که روی تصمیم خود بمانند و امیدوارم برای یک بار هم که شده مقامات فدراسیون فوتبال اجازه ندهند حکم روی زمین بماند.