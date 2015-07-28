آتش سوزی منطقه باباکوهی شیراز مهار شد

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آتش سوزی در منطقه باباکوهی شیراز، گفت: طی چند ساعت گذشته این اتش سوزی در منطقه باباکوهی شیراز روی داد که خوشبختانه با حمایت همه جانبه بسیج و مردم مهار شد.

وی تصریح کرد: ماموران منابع طبیعی و دیگر دستگاه های مربوطه به موقع خود را به محل حریق رساندند که خوشبختانه با کمک همگی این آتش سوزی وسعت نگرفت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس در خصوص دلیل این اتش سوزی نیز گفت: این حریق دلیل انسانی داشته و عدم توجه به نکات ایمنی از جانب مردمی که به این منطقه کوهستانی می روند باعث آتش سوزی شد.

فیاض پور تصریح کرد: حریق وسعت فراوان نداشته اما جنگلهای دست نشان که توسط مردم و دستگاه های مربوط ایجاد شده بود در آتش از بین رفت.