به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی عصر سه شنبه درهمایش روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای اظهار داشت: تاکنون کارهای خوبی در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح استان صورت گرفته است.
وی بر ضرورت مهارت افزایی جوانان در سطح استان تاکید کرد و افزود: جوانان اگر می خواهند در عرصه کار و اشتغال موثر باشند باید آموزشهای لازم را فرا بگیرند تا با مشکلی مواجه نشوند.
کازرونی با بیان اینکه مراکز آموزش فنی و حرفه ای آمادگی ارائه آموزشهای کار در سطح استان را دارد گفت: مهارتافزایی در همه عرصهها حتی دانشجویان زمینه اشتغال آنان در جامعه و عرصههای مورد نیاز جامعه را فراهم میکند.
وی خاطر نشان کرد: همه فضاها و امکانات کارگاهی استان برای آموزش جوانان در رشته های مختلف فراهم است و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
کازرونی به تفاهم نامه منعقد شده با صنعت نفت و نیروگاه اتمی اشاره کرد و یادآور شد: اجرایی شدن این تفاهم نامه ها تحول خوبی درآموزشهای فنی و حرفه ای ایجاد و زمینه ساز توسعه و تحول می شود.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر اضافه کرد: انعقاد تفاهمنامه با صنعت نفت و سازمان انرژی اتمی برای آموزش ۱۸ هزار نیروی بومی بهمنظور بهکارگیری در صنایع استان و نیروگاه اتمی بوشهر، تحول خوبی را در زمینهٔ آموزشهای فنی و حرفهای هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
در این آیین ضمن تجلیل از مربیان، کارآفرینان و هنرجویان نمایشگاهی از دستاوردهای فراگیران آموزشهای فنی و حرفهای در استان برپا شده است.
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