به گزارش خبرگزاری مهر، ولي الله سيف در دهمین جلسه مشترک شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و خصوصي گفت: براي برقراري ارتباط موثر با نظام بانکي دنيا و بهره مندي از ظرفيت تحولات جديد، لازم است بانک‌هاي ايراني به استانداردهاي جديد مجهز شوند. ديگر با شرايط گذشته نمي‌توانيم به بانکداري بين المللي بپيونديم و در اين مسير، بانک مرکزي با همه توان در خدمت نظام بانکي خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک‌ها درباره اینکه فرصت های جدید را دریابید، از همکاران خود خواست براي تضمين موفقيت بيشتر نظام بانکي تلاش کنند و هماهنگي عملي بيشتري با يکديگر در زمينه هاي مختلف از جمله نرخ سود سپرده و رعايت ساير الزامات قانوني و توافق‌هاي بين بانکي داشته باشند.

وي با اشاره به مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده در پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي درباره وضعيت بانک‌هاي کشور، بر لزوم حرکت جدي تر و مستمر بانک‌هاي دولتي و خصوصي به سمت استحکام صورت‌هاي مالي، رعايت دقيق نسبت ذخاير قانوني و پيروي از استانداردهاي روز بين المللي تاکيد کرد.

سیف با تشکر از بانک‌هايي که خدمات خود را به موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز قطع کرده اند، خواست ارائه اندک خدمات باقي مانده به اينگونه موسسات نيز به طور کامل متوقف شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اهتمام نظام بانکي نسبت به کاهش مطالبات غيرجاري، افزود: خوشبختانه دراين زمينه همدلي و همکاري خوبي با ساير دستگاه‌ها و از جمله قوه قضائيه شکل گرفته است. در اين مسير لازم است بانک‌ها بر ارائه واقع بينانه و شفاف مطالبات غيرجاري و معوق خود بدون هرگونه واهمه اي اقدام کنند تا پس از روشن شدن صورت مساله، بانک مرکزي و ساير دستگاه هاي نظارتي قدم‌هاي مثبتي را براي حل مسائل بردارند.

همچنین در ابتدای این نشست، کوروش پرویزیان رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به موضوع هم افزایی نظام بانکی در شرایط جدید اشاره کرد و افزود: با توجه به موفقیت‌های کسب شده دولت تدبیر و امید در رابطه با مذاکرات هسته ای، همبستگی و همدلی بیشتر شبکه بانکی هم در درون خود شبکه بانکی و هم سایر ارکان تصمیم گیرنده در اقتصاد کشور را می طلبد و لذا باید هم راستا با جزئیات توافق در جهت هماهنگی نظام بانکی حرکت کنیم و در این شرایط باید با دقت نظر کامل و متانت، برنامه‌ریزی و اقدام کرد.