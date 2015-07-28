گردهمایی اعضای ستادهای نماز جمعه استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در این گردهمایی ، با اشاره به اینکه تمامی برنامه های نماز جمعه حول محور ولایت باشد، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های نماز جمعه این است که در روز جمعه برگزار می‌شود و در حکم عید است.

وی به اهمیت برگزاری نماز جمعه اشاره و تصریح کرد: نماز جمعه دارای برکات بسیار زیادی است و اینکه هر هفته برگزار می‌شود نشان دهنده مهم و مؤثر بودن آن است.

صفایی بوشهری با تقدیر از شورای سیاستگذاری ائمه استان بوشهر، تصریح کرد: نمازهای جمعه عنصر حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، محل حمایت از حریم ولایت، مدرسه آموزش آموزه‌های دین و سیاست اسلامی و پرورش انسان‌های بزرگ برای نظام اسلامی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: دشمنان برای تضعیف افکار جوانان ما هزینه های سنگینی پرداخت می کنند که نیاز است در نماز جمعه به جوانان عنایت ویژه شود.

آیت الله صفایی بوشهری ضمن گرامیداشت پنجم مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور، تصریح کرد: نماز جمعه ستاره‌ هدایت انسان‌ها در حیات معرفت سیاسی است و شما متصدیان اقامه نماز جمعه، هم خود شامل این موهبت و هم عامل اقامه این امر هستید و این مقام بسیار بزرگی است.

در این همایش از ستاد نماز جمعه بردخون به عنوان ستاد نمونه کشور و ستادهای نماز جمعه استان بوشهر تجلیل شد.