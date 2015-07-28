اقتصاد کشاورزی با صنعت زیتون رونق می یابد/ واردات بی حساب و کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رمضانی ملک رودی بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی وضعیت باغ های زیتون استان سمنان، با بیان اینکه از ۱۰۴ هزار هکتار باغ زیتون کشور حدود ۶۰ هزار هکتار آن بارور است، افزود: طی سال گذشته ۹۳ هزار تن زیتون از این باغ ها برداشت شده است.

وی با بیان اینکه ضریب تبدیل میوه زیتون به کنسرو در کشور ۷۰ درصد و تبدیل به روغن ۳۰ درصد است، ادامه داد: این موضوع بر عکس معیار اتحادیه اروپا است، ضمن اینکه اتحادیه اروپا برای تولید روغن یارانه می‌دهد و وزارت جهاد کشاورزی نیز این طرح را پیشنهاد کرده و منتظر تصویب آن است.

واردات بی حساب و کتاب زیتون به کشور

مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه کنسروهای خارجی زیتون در بازار جنوب و حتی در بازار تهران، نشان می دهد واردات این محصول به کشور، بی حساب و کتاب است، اظهار داشت: این در حالی است که واردات کنسروهای زیتون خارجی به کشور ممنوع است.

رمضانی ملک رودی تاکید کرد: کنسرو زیتون خارجی در بازارهای استانهای جنوبی کشور که به وفور یافت می شود و در بازار تهران نیز قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه ورود قاچاق کنسرو زیتون خارجی به کشور به میزان محدود میسر بوده و نه در این مقداری که در بازار موجود است، ادامه داد: وجود این میزان کنسرو زیتون خارجی نشانه واردات بی حساب و کتاب این محصول به کشور بوده که نیازمند مراقبت بیشتر است.

واردات ۸ هزار تن روغن زیتون به کشور

مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه روغن زیتون یک ماده دارویی است و باید تولید آن در کشور افزایش یابد، افزود: مصرف سرانه روغن زیتون در دنیا حدود ۵۰۰ گرم و در کشورمان حدود ۱۵۰ گرم است که با در نظر گرفتن این میزان مصرف سرانه، بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تن روغن زیتون نیاز داریم ضمن اینکه فقط یک سوم این میزان در داخل کشور می‌شود و حدود هشت هزار تن آن وارداتی است.

رمضانی ملک رودی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم با کمک یارانه ۷۰ درصد محصول را تبدیل به روغن کنیم میزان نیاز داخلی تأمین می‌شود، گفت: ما موافق واردات بیش‌ از نیاز زیتون نیستیم، بلکه به دنبال ایجاد تشکل‌هایی در این صنعت هستیم تا با کمک آنها روغن زیتون با کیفیت وارد کشور شود.

وی در خاتمه با بیان اینکه عمده روغن زیتون موجود در بازار، از نوع روغن تفاله زیتون خارجی است، افزود: طی چند سال اخیر عمده روغن زیتون‌های وارداتی بی کیفیت بوده‌اند که این روغن‌ها نه تنها برای سلامتی مفید نیستند بلکه احتمال دارد اثرات سوء نیز به دنبال داشته باشند.