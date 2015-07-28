سوال ۱۷ نماینده از وزیر علوم به صحن علنی مجلس ارسال شد

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از حضور محمد فرهادی وزیر علوم در این نشست خبر داد و اظهار داشت: در بخشی از این جلسه، دغدغه ها و بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در رابطه با دانشگاه ها و به ویژه مسائل فرهنگی دانشگاه ها، موضوع بورسیه ها و شیوه برخورد غلط با این مساله و نیز کاهش سرعت رشد علمی کشور مطرح شد.

وی افزود: اعضای کمیسیون با طرح مجدد دیدگاه های مقام معظم رهبری، از وزیر علوم خواستار آن شدند که دیدگاه خود را نسبت به این معضلات و نیز برنامه های آینده وزارتخانه را در این حوزه ها تبیین کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: آقای فرهادی در رابطه با وضعیت موجود دانشگاه‌ها دفاعیاتی را مطرح و مسائلی را تشریح کرد که البته ما معتقدیم اینجا، جای دفاع نیست و باید برای رفع این دغدغه ها برنامه‌ریزی شود.

فیاضی تصریح کرد: البته همه اعضای کمیسیون معتقدند که شخصیت آقای فرهادی، شخصیتی متین و همسو با دیدگاه های رهبر معظم انقلاب است، اما تاکید شد که نسبت به اصلاح و بهبود برخی مسائل در وزارتخانه به ویژه با توجه به وجود برخی افراد، اقدام شود.

وی با اشاره به بخش دوم نشست اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات با وزیر علوم گفت: در این بخش از جلسه، سوال آقای سیدمحمود نبویان نماینده مردم تهران و ۱۶ نماینده دیگر از وزیر علوم درباره شیوه پیگیری موضوع بورسیه‌ها و نیز وضعیت فرهنگی دانشگاه ها مطرح شد که پس از توضیحات وزیر، نماینده سوال‌کنندگان قانع نشد و سوال به صحن مجلس ارسال شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: سوالات دیگری هم از سوی نمایندگان مطرح بود که هنوز تکلیف آنها معلوم نیست.