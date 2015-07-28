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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۰۷

فیاضی به مهر خبر داد؛

سوال ۱۷ نماینده از وزیر علوم به صحن علنی مجلس ارسال شد

سوال ۱۷ نماینده از وزیر علوم به صحن علنی مجلس ارسال شد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از قانع نشدن ۱۷ نماینده مجلس از پاسخ‌های وزیر علوم به سوالاتشان درباره موضوع «بورسیه‌ها و وضعیت فرهنگی دانشگاهها» و ارسال سوال به صحن مجلس خبر داد.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از حضور محمد فرهادی وزیر علوم در این نشست خبر داد و اظهار داشت: در بخشی از این جلسه، دغدغه ها و بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در رابطه با دانشگاه ها و به ویژه مسائل فرهنگی دانشگاه ها، موضوع بورسیه ها و شیوه برخورد غلط با این مساله و نیز کاهش سرعت رشد علمی کشور مطرح شد.

وی افزود: اعضای کمیسیون با طرح مجدد دیدگاه های مقام معظم رهبری، از وزیر علوم خواستار آن شدند که دیدگاه خود را نسبت به این معضلات و نیز برنامه های آینده وزارتخانه را در این حوزه ها تبیین کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: آقای فرهادی در رابطه با وضعیت موجود دانشگاه‌ها دفاعیاتی را مطرح و مسائلی را تشریح کرد که البته ما معتقدیم اینجا، جای دفاع نیست و باید برای رفع این دغدغه ها برنامه‌ریزی شود.

فیاضی تصریح کرد: البته همه اعضای کمیسیون معتقدند که شخصیت آقای فرهادی، شخصیتی متین و همسو با دیدگاه های رهبر معظم انقلاب است، اما تاکید شد که نسبت به اصلاح و بهبود برخی مسائل در وزارتخانه به ویژه با توجه به وجود برخی افراد، اقدام شود.

وی با اشاره به بخش دوم نشست اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات با وزیر علوم گفت: در این بخش از جلسه، سوال آقای سیدمحمود نبویان نماینده مردم تهران و ۱۶ نماینده دیگر از وزیر علوم درباره شیوه پیگیری موضوع بورسیه‌ها و نیز وضعیت فرهنگی دانشگاه ها مطرح شد که پس از توضیحات وزیر، نماینده سوال‌کنندگان قانع نشد و سوال به صحن مجلس ارسال شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: سوالات دیگری هم از سوی نمایندگان مطرح بود که هنوز تکلیف آنها معلوم نیست.

کد مطلب 2869631

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