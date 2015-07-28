افخم خواستار توقف هتک حرمت مسجدالاقصی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم تداوم تنش‌آفرینی، اقدامات تحریک‌آمیز و حملات مکرر شهرک‌نشینان تندروی صهیونیست به مسجدالاقصی و نمازگزاران فلسطینی را به شدت محکوم کرد.

وی با بیان اینکه این اقدامات با هدایت و حمایت مستقیم رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، تاکید کرد: حملات و تعرض به مسجدالاقصی بار دیگر خوی تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در نقض حقوق ملت فلسطین را به نمایش گذاشت.

سخنگوی وزارت خارجه حمایت کشورهای مختلف و به ویژه از سوی کشورهای اسلامی، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از ملت فلسطین و ایفای مسئولیت برای توقف هتک حرمت به مسجدالاقصی و حمایت از حقوق فلسطینیان را خواستار شد.