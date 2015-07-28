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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۲۳

ضمن محکومیت حملات اخیر صهیونیستها به مسجدالاقصی؛

افخم خواستار توقف هتک حرمت مسجدالاقصی شد

افخم خواستار توقف هتک حرمت مسجدالاقصی شد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، حملات مکرر شهرک‌نشینان تندروی صهیونیست به مسجدالاقصی و نمازگزاران فلسطینی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مرضیه افخم تداوم تنش‌آفرینی، اقدامات تحریک‌آمیز و حملات مکرر شهرک‌نشینان تندروی صهیونیست به مسجدالاقصی و نمازگزاران فلسطینی را به شدت محکوم کرد.

وی با بیان اینکه این اقدامات با هدایت و حمایت مستقیم رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، تاکید کرد: حملات و تعرض به مسجدالاقصی بار دیگر خوی تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در نقض حقوق ملت فلسطین را به نمایش گذاشت.

سخنگوی وزارت خارجه حمایت کشورهای مختلف و به ویژه از سوی کشورهای اسلامی، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از ملت فلسطین و ایفای مسئولیت برای توقف هتک حرمت به مسجدالاقصی و حمایت از حقوق فلسطینیان را خواستار شد.

کد مطلب 2869645

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