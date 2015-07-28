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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۵۳

مراسم معارفه باشگاه راه‌‌آهن برگزار شد

مراسم معارفه باشگاه راه‌‌آهن برگزار شد

مراسم معارفه باشگاه راه‌آهن با حضور مسئولان این تیم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مسئولان باشگاه راه‌آهن با حضور مسئولان این تیم آغاز شد.

در این جلسه جلال احمدی مالک باشگاه، سردار طلایی ریس هیات مدیره، علیرضا رحیمی مدیرعامل، و فرهاد کاظمی، رضا شاهرودی، مرتضی کرمانی مقام، محمدرضا مهدوی و وحید قلیچ اعضای کادر فنی راه‌آهن حضور داشتند.

این جلسه معارفه با یک ساعت تاخیر از ساعت ۱۹ در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این نشست پس از اجرای مراسمی طنز توسط سامان گوران کیکی که توسط مالکان جدید تهیه شده بود به وسیله بازیکنان بریده شد.

کد مطلب 2869650

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