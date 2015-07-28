به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مسئولان باشگاه راه‌آهن با حضور مسئولان این تیم آغاز شد.

در این جلسه جلال احمدی مالک باشگاه، سردار طلایی ریس هیات مدیره، علیرضا رحیمی مدیرعامل، و فرهاد کاظمی، رضا شاهرودی، مرتضی کرمانی مقام، محمدرضا مهدوی و وحید قلیچ اعضای کادر فنی راه‌آهن حضور داشتند.

این جلسه معارفه با یک ساعت تاخیر از ساعت ۱۹ در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این نشست پس از اجرای مراسمی طنز توسط سامان گوران کیکی که توسط مالکان جدید تهیه شده بود به وسیله بازیکنان بریده شد.