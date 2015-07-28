انتقاد باشگاه ذوب آهن از فدراسیون فوتبال/ ما بدهکار نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ذوب آهن اصفهان بعد از صحبتهای مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال مبنی بر بدهی باشگاههای ایران، نسبت به این مصاحبه واکنش نشان داده و با صدور بیانیهای از فدراسیون فوتبال انتقاد کرد. در این بیانیه خطاب به روابط عمومی فدراسیون آمده است: «احتراما با توجه به مصاحبه منتشر شده از سوی جنابعالی در خصوص باشگاه ذوب آهن، لازم است مطالبی را جهت روشن شدن افکار عمومی و افزایش اطلاعات حضرتعالی به اطلاع برسانیم:
۱- هفته گذشته علیرضا اسدی دبیر فدراسیون فوتبال طی مصاحبهای اعلام کرد که باشگاههای سپاهان و ذوب آهن جزء بدهکاران فوتبال هستند که این موضوع با توجه به عدم اطلاع دقیق ایشان از نوع مراودات مالی حاکم بر فوتبال باشگاهی کشور و از سوی یک مقام رسمی فدراسیون فوتبال جای تعجب بسیار داشت که به این صورت اعلام میشد.
۲- در مقام پاسخ به اظهار نظرات اسدی، مدیریت باشگاه ذوب آهن بر اساس نقش اطلاع رسانی خارج از سازمان خویش، اعلام کرد که چنانچه باشگاه ذوب آهن جزء بدهکاران چرخه فوتبال کشور است آن را منتشر کنند. موضع اتخاذ شده امروز فدراسیون فوتبال ظاهرا موضعی انفعالی بوده است که حتی اظهار نظر در اینباره را به نوعی طرح مینمایند که مشخص است هیچگونه تعاملی با سازمان لیگ نداشته و از فعل و انفعالات مالی بین باشگاهها و سازمان لیگ اطلاع دقیق ومشخصی در نزد مقامات فدراسیون وجود ندارد.
۳- در تاریخ ۹۴/۵/۶ لیستی جهت اطلاع به باشگاه ذوب آهن ارسال شده است که اسامی برخی افراد مدعی مطالبه از باشگاه را اعلام کردند. پس از بررسی اسامی ارسالی مشخص شد که اعلام نظر اولیه باشگاه مبنی بر پرداخت بدهیها کاملا منصفانه و بر اساس اسناد موجود، منطقی است چرا که کلیه افرادی که در لیست ارسالی به باشگاه بودند، اسامی آنان ذکر شده است و به عنوان بستانکار ثبت شدهاند، آنها یا مستقیما از طریق باشگاه و بر اساس آراء انضباطی مطالبات خود را دریافت کردهاند و یا اینکه از محل درآمدهای ذوب آهن نزد سازمان لیگ، بدهی آنان تسویه شده است.
۴- بر اساس مذاکراتی که در ساعت ۱۵:۳۶ امروز سه شنبه بین مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و آقای حسن زاده ریاست کمیته انضباطی صورت گرفته است، کلیه ابهامات، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که مستندات مربوط به تسویه حسابهای انجام شده به کمیته انضباطی ارسال نشده است.این جای تعجب دارد که چگونه بین سازمانهای حاکم بر فوتبال کشور سادهترین نوع تعاملات اداری حاکم نیست و چگونه یک کمیته فدراسیون فوتبال از عملکرد حوزههای دیگر بویژه حوزه مالی سازمان لیگ اطلاع نداشته و یا اطلاع پیدا نمیکنند تا از شیوع اظهار نظرهای احتمالی جلوگیری کنند.
۵- با توجه به اینکه مشخص شد اعلام موضع کمیته انضباطی در خصوص بدهکار بودن باشگاه ذوب آهن در اثر فقدان اسناد مثبته مبنی بر تسویه حساب طرفین قراردادها بوده است، باشگاه ذوب آهن از این به بعد خود را موظف میداند با وجود بخشنامههایی که باشگاهها را از مکاتبه مستقیم با کمیتههای فدراسیون منع نموده است، برای احقاق حق خود با مکاتبات مستقیم با این کمیتهها نسبت به ابهام زداییهای احتمالی اقدام بعمل آورد.
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