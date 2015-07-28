هلاکت و زخمی شدن ۵۰ عنصر تکفیری القاعده در استان «عدن» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار از هلاکت ۱۰ عنصر تکفیری القاعده و زخمی شدن ۴۰ تَن دیگر در جریان عملیات ارتش و نیروهای مردمی یمن در استان عدن خبر دادند.

بر اساس این گزارش، ارتش و نیروهای مردمی یمن در جریان درگیری با تکفیریهای القاعده مقادیر زیادی از تسلیحات متعلق به آنها را نیز کشف و مصادره کردند.

در این عملیات همچنین چندین خودرو متعلق به تکفیریها شناسایی و منهدم شد.

پیشروی ارتش و نیروهای مردمی یمن در نقاط مختلف استان عدن همچنان ادامه دارد. این در حالی است که حامیان منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن چندی پیش در ادعایی مضحک اعلام کرده بودند که عدن به کنترل آنها در آمده است.