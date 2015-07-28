واگذاری امور به مردم نقش مهمی در توسعه کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح گردهمای معاونان امور جوانان سراسر کشور در شهرستان بروجن افزود: یکی از مسائلی که ضرورت دارد به آن پرداخته شود طرح مسئله جوانان است که اگر این مسئله تبیین شود، مجموعه عوامل کشوری در حل مسائل حوزه جوانان حرکت خواهند کرد.

وی عنوان کرد: باید تلاش شود که مشکلات حوزه جوانان بررسی و راهکارهای مختلف برای حل مشکلات جوانان بیان شود.

گودرزی ادامه داد: مجموعه جوانان از وزارت ورزش و جوانان چه تفکیک بشود و چه تفکیک نشود و در همان اداره باقی بماند، تغییرات شگرفی در زمینه منابع اتفاق نمی افتد.

وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: در حوزه جوانان ما هفت و نیم میلیارد تومان اعتبارات داریم که باید توجه داشته باشیم جوانان به عنوان یک قوه و توانمندی در جامعه مطرح هستند.

وی تصریح کرد: اگر توانایی هدایت و حمایت و شناسایی مشکلات جوانان را داشته باشیم می توانیم در مسیر تعالی جوانان گام بر داریم.

وی افزود: بحث سمن ها یکی از ظرفیت های بزرگ است که باید به سمن ها توجه بیشتری شود.

چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند در حوزه ورزش است

مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: چهارمحال و بختیاری حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد که یک درصد از خاک ایران را تشکیل داده است.

عبدالرحمان قاسمی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای دارای استعدادی بالا در حوزه ورزشی است.

وی بیان کرد: این استان توانسته در بسیاری از رشته های ورزشی موفقیت های بالایی کسب کند.

وی عنوان کرد: این استان ظرفیت تبدیل به یکی از مناطق ورزشی کشور را دارد که می تواند محلی برای تمرین اعضای تیم ملی شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری افزود: ۳۳ درصد جمعیت استان جوان هستند که در تمام صحنه ها حضور داشته اند و در تاریخ انقلاب اسلامی تاکنون جوانان همیشه در این استان تاثیر گذار بوده اند.