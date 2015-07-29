رقابتهای پاراگلایدر قهرمانی کشور در کرمانشاه به کار خود پایان داد

محمد رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهای پاراگلایدر قهرمانی کشور با شرکت ۵۳ خلبان از سراسر کشور به مدت ۵ روز در سایت پروازی ویس قرنی کرمانشاه برگزار و در پایان سهیل باریکانی از استان البرز موفق به کسب عنوان قهرمانی و دریافت یک بال پاراگلایدر به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال شد.
ناظر انجمن ورزشهای هوایی حضور خلبانان فوق حرفهای در این مسابقات را بسیار ارزشمند و سبب ارتقای سطح مسابقات دانست و گفت: شاهین فلاح از استان تهران توانست عنوان دوم این مسابقات را از آن خود کند و هادی حیدری دستجردی نیز از تهران عنوان سوم را از به دست آورد.
وی صندلی پرنده به ارزش ۴۰ میلیون ریال را جایزه نفر دوم و یک چتر کمکی به ارزش ۲۰ میلیون ریال را جایزه نفر سوم این رقابتها بیان کرد و گفت: در گروه بانوان نیز با توجه قوانین مسابقات تنها یک نفر به عنوان قهرمان برگزیده و این عنوان به همراه یک چترکمکی به فاطمه افتخاری از استان اصفهان رسید.
رازقی سایت ویس قرنی را به تایید خلبانان مطرح جهان از منحصربه فردترین سایتهای پروازی ایران یاد کرد و گفت: آب و هوای منحصر به فرد این منطقه و شرایط جغرافیایی خاص ما را به اهداف مورد نظر در این رقابت رساند و امیدواریم با موافقت فدراسیون این سایت بستر مسابقات ملی و فراملی در سالهای آتی باشد.
وی نحوه مطلوب برگزاری مسابقات و موقعیت بینظیر سایت ویس قرنی را دور از انتظار توصیف و بیان کرد: به دلیل شرایط جوی برنامههای مسابقات در ۳ روز برگزار شد و ۲ روز دیگر نیز با مشکل شرایط نامناسب جوی مواجه بودیم اما در مجموع اکثر خلبانان به نقطه گل رسیدند.
ناظر انجمن ورزشهای هوایی ماهیت آموزشی در کنار اجرای مسابقات را امتیاز ویژه این دوره نسبت به سایر مسابقات بیان کرد و گفت: در این مسابقات خلبانان جوان در کنار افراد باتجربه پرواز کردند و سطح مسابقات نیز قابل مقایسه با رقابتی بینالمللی بود.
رازقی پاراگلایدر را از ورزشهای جذاب هوایی در کشور دانست و گفت: وسایل این رشته قدری پرهزینه است و علت آن نیز قوانین دست و پاگیر گمرک و واردات و نیز بالا بودن قیمت ارز بوده که امیدواریم با توافق صورت گرفته رایزنیهایی با سازمان گمرک انجام و هزینههای جانبی وسایل پروازی به حداقل رسیده و در اختیار چتربالان قرار گیرد.
گفتنی است این دوره از مسابقات در بخش انفرادی با شرکت خلبانانی از استانهای خراسان، البرز، کرمانشاه، تهران، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، کردستان و شیراز برگزار شد و لیگ نهایی آن به صورت تیمی اواخر شهریور ماه امسال به میزبانی شهرکرد انجام خواهد شد.
این مسابقات در کمال آرامش و بدون بروز حادثه خاصی برای شرکت کنندگان در رشته مسافت از ابتدای مرداد ماه در سایت ویس قرنی کرمانشاه برگزار شد.
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