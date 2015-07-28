توافق وین مدلی برای حل و فصل موضوعات منطقه و جهان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر سه شنبه در دیدار «فدریکا موگرینی» با اشاره به اینکه مذاکرهکنندگان دو طرف روزهای فشرده و پرکاری را برای دستیابی به توافق پشت سر گذاشتند، گفت: توافقی که حاصل شد، برای آینده روابط منطقه ، اروپا و جهان بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود.
توافق وین را «نمایش قدرت دیپلماسی برای حل اختلافات و مشکلات بینالمللی» دانست و تصریح کرد: باید همانطور که برای حصول توافق تلاش گردید، بر اجرای دقیق و کامل آن نیز متمرکز شویم تا ملتهای ما و همه جهان، از ثمرات آن بهرهمند شوند.
روحانی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه توافق وین مدلی برای حل و فصل دیگر موضوعات منطقه و جهان شود، تصریح کرد: این توافق برای همه کشورهای دنیا پیام صلح به همراه داشت و گواه آن بود که توافقهای بینالمللی به شرط آنکه عادلانه رعایت شوند، هنوز تأثیرگذارند و گفتوگو میتواند به حل و فصل مشکلات سیاسی منجر شود.
رییس جمهوری با اشاره به روابط تاریخی ایران و کشورهای اروپایی خاطر نشان کرد: ایرانیها براساس اصول فرهنگی، دینی و ملی به عهد خود، پایبند هستند و اجرای دقیق توافق وین بعد از طی مراحل تصویب توسط طرفین، کمک میکند تا روابط دو طرف را آنچنان که شایسته جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا است، گسترش دهیم.
روحانی اظهارداشت:درست است که ارتقاء سطح روابط اقتصادی و تجاری در دسترس و راحتتر از دیگر عرصههای روابط دوجانبه است، اما با توجه به ظرفیتهای بالای جمهوری اسلامی؛ روابط علمی، فناوری، فرهنگی و سیاسی با اتحادیه اروپا نیز باید متحول شود.
رییس جمهوری با اشاره به فجایع بسیار دلخراشی که علیه برخی ملتهای منطقه رخ میدهد، گفت: یکی دیگر از ثمرات اجرای توافق وین، همکاری برای عمل به تعهد سنگینی است که همه ما در برابر بشریت و آرمانهای انسانی برای مبارزه با تروریسم و توقف جنگ و خونریزی علیه انسانهای بیگناه برعهده داریم.
روحانی با تصریح این که توافق وین به ضرر هیچ کشوری، از جمله در منطقه نخواهد بود، اضافه کرد: اکنون فرصتی فراهم آمده تا کمتر به گذشته نگاه کرده و به آیندهای بیندیشیم که میتواند براساس روابط مبتنی بر احترام متقابل، منافع مشترک و جمعی را توسعه دهد.
موگرینی: اروپا به دنبال همکاری های سطح بالا با ایران است
فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان پس از حصول توافق وین، از رییس جمهوری به پاس حمایتها و مدیریت ایشان در طول مذاکرات و همچنین از اعضای تیم مذاکره کشورمان که با قدرت، تعهد و انصاف مذاکرات را دنبال و به نتیجه رساندند، تجلیل و سپاسگزاری کرد.
نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، توافق وین را قدمی رو به جلو برای گسترش صلح توصیف و تصریح کرد: به نمایندگی از اتحادیه اروپا میگویم که ما با تعهد و وحدت کامل از این توافق حمایت کرده و به عنوان عضو کمیسیون مشترک، بر اجرای گام به گام این توافق جهت اجرای صحیح، دقیق و به موقع آن نهایت تلاش خود را بکار خواهم گرفت.
موگرینی با بیان اینکه اتحادیه اروپا برای گشودن فصل تازه ای از روابط با ایران، کاملا آماده و مصمم است، خاطر نشان کرد: خطاب به آن دسته معدود از کشورها که نسبت به این توافق ابراز نگرانی میکنند، میگویم که وقتی ما چنین حجمی از سرمایه گذاری سیاسی را برای حصول این توافق انجام دادیم، منطقی است که همین میزان اراده و سرمایهگذاری را برای اجرای آن صرف خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه در این سفر تلاش کردم تا گفتگوها در جهت همکاری سطح بالای اتحادیه اروپا و ایران در عرصههای سرمایهگذاری، همکاریهای اقتصادی و تجاری، همکاری در رابطه با محیط زیست و مسایل منطقهای پایهگذاری شود، گفت: به سختیهای مسیر پیش رو واقفیم اما با توجه به پایههای محکمی که بنا گذاشتهایم، معتقدم میتوانیم به خوبی به پیش برویم.
نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی تأکید کرد: قطعاً در هفتههای پیشرو شاهد تردد تعداد زیادی از نمایندگان اروپایی به تهران خواهید بود که نشان میدهد ظرفیتها و توانمندیهای فراوانی برای گسترش روابط با ایران وجود دارد.
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