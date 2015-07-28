به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که گفته میشود اختلافاتی بین مسئولان فولاد مبارکه با مهرزاد خلیلیان، مدیرعامل کنونی باشگاه سپاهان وجود دارد، وی امروز در محل باشگاه اصفهانی حضور پیدا نکرد.
خلیلیان برای شرکت در جلسه با مسئولان شرکت فولاد مبارکه راهی این شرکت شد و پس از آن نیز با قندی، مشاور مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه که در ماههای گذشته، برنامههای مختلف ورزشی را پیگیری میکند، جلسهای برگزار کرد.
گفته میشود مسئولان شرکت فولاد مبارکه بر سر برکناری وی به توافقاتی رسیدهاند، هرچند که این موضوع از سوی اعضای هئیت مدیره این باشگاه اصفهانی تأیید نمیشود.
کفعمی، عضو هیئت مدیره باشگاه سپاهان در گفتگو با مهر پیرامون رفتن یا ماندن خلیلیان گفت: در جلسه فردای هیئت مدیره باشگاه سپاهان در این زمینه تصمیمگیری میشود.
وی افزود: بالاخره درخواستهایی داشتند و فردا باید درباره این موضوعات تصمیمگیری شود.
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