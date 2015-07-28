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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۱۷

روحانی با حضور در منزل جانباز «غلامرضا حیدری»:

ایستادگی ملت باعث موفقیت تیم‌هسته‌ای در برابر قدرت‌‌های جهانی شد

ایستادگی ملت باعث موفقیت تیم‌هسته‌ای در برابر قدرت‌‌های جهانی شد

رییس جمهور، با بیان اینکه پشتوانه دولت ، ملت بوده و پشتوانه این ملت نیز خانواده شهدا و ایثارگران هستند، گفت: ایستادگی و ایثار ملت بزرگ ایران باعث موفقیت تیم مذاکره کننده در برابر قدرت‌های جهانی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر سه‌شنبه در ادامه دیدارهای مستمر خود با خانواده معظم شهدا و جانبازان، در منزل غلامرضا حیدری؛ جانباز بالای ۷۰ درصد حضور یافت و ضمن گفتگو با این جانباز گرانقدر از جانفشانی‌ها و تلاش‌های جانبازان و ایثارگران طی هشت سال دفاع مقدس تجلیل و قدردانی کرد.
رییس جمهوری در این دیدار که در فضایی صمیمی و معنوی انجام شد، خطاب به این جانباز و خانواده وی، گفت: دولت تدبیر و امید به وجود خانواده شهدا و جانبازان افتخار می‌کند و جانبازان در درگاه الهی اجری مضاعف دارند.
در این دیدار که حسین فریدون دستیار ارشد رییس جمهوری و حجت الاسلام و المسلمین شهیدی معاون رییس جمهوری در امور ایثارگران و رییس بنیاد شهید حضور داشتند، لوح تقدیری از سوی دکتر روحانی به این جانباز و خانواده وی اهدا گردید.
غلامرضا حیدری در عملیات والفجر ۹ به درجه رفیع جانبازی نایل گردید.
اهالی محل پس از خروج دکتر روحانی از منزل این جانباز به استقبال رییس‌ جمهوری رفته و ضمن قدردانی از دولت یازدهم، در فضایی صمیمی مشکلات و مسایل خود را با رییس‌ جمهوری در میان گذاشتند.

کد مطلب 2869712

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