نیاز ۱۰ میلیارد تومانی برای تکمیل مرکز تربیت مربی فناوری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، داوود ناصری امید عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسب هفته مهارت بر لزوم مهارت آموزی در کنار تحصیلات دانشگاهی تاکید کرد و گفت: هم اکنون افراد بیکار در بین اقشار تحصیلکرده دانشگاهی یک و نیم برابر افرد تحصیلکرده در سایر قشرهاست و یکی از مهمترین دلایل آن نیز نداشتن مهارت کافی متناسب با نیاز بازار کار است.

وی با اشاره به آمار آموزش های ارائه شده توسط این اداره کل طی سال گذشته و سه ماهه ابتدایی امسال گفت: در این مدت ما جزو بهترین دستگاه های استانی در مجموعه فنی کشور بوده ایم که در تمامی برنامه ها فعالیت مدون داشته ایم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از تحقق تعهدات آموزشی این سازمان طی سال گذشته خبرداد و گفت: در مجموع طی سال ۹۳ حدود ۸.۵ میلیون نفر ساعت در قالب ۳۰ هزار نفر دوره آموزشی در بخش خصوصی و دولتی ارائه کرده ایم.

وی با اشاره به زیرساخت های مناسب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در بحث مهارت آموزی گفت: هم اکنون ۲۲ مرکز دولتی در استان کرمانشاه مشغول فعالیت است و ۲۰۰ کارگاه را نیز تاکنون توانسته ایم تجهیز کنیم.

۵۰۰ حرفه مهارتی در کرمانشاه آموزش داده می شود

ناصری امید افزود: با تجهیز کارگاه های ذکر شده توانسته ایم در ۵۰۰ حرفه از ۶۰۰۰ حرفه شناخته شده در سازمان فنی حرفه ای کشور آموزش های مهارتی ارائه دهیم.

وی تاکید کرد: ما باید فرهنگ مهارت آموزی را احیا کنیم، چرا که متاسفانه هم اکنون ارزش کار و ارزش مهارت رو به فراموشی است و ارزش های یک فرد ماهر در مقابل یک فرد داری مدرک لیسانس تغییر کرده و گرایش ها و ملاک ها به سمت مدرک گرایی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه افزود: جامعه و بازار کار ما همانگونه که به قشر تحصیلکرده نیازمند است به افراد تکنسین نیز نیاز دارد ولی متاسفانه در چند سال اخیر نقش مهارت نسبت به تحصیلات دانشگاهی کم رنگ شده است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات دوسالانه جهانی مهارت طی دو سال گذشته، کسب رتبه چهارم در دوره گذشته این مسابقات رایک توفیق ارزشمند دانست و گفت: امیدواریم در ۱۷ امین دوره این مسابقات در کشور برزیل جمهوری اسلامی ایران بتواند به یکی از جایگاه های اول تا سوم دست یابد.

وی در خصوص اینکه آیا نماینده ای نیز از استان کرمانشاه در این مسابقات جهانی تیم ایران را همراهی می کند یا نه؟ نیز گفت: این مسابقات هرساله در سطح شهرستانی، استانی و در نهایت کشوری برگزار می شود و در مرحله آخرین نیز بین برگزیدگان کشوری هر سال با سال های گذشته مسابقاتی برگزار می شود و طی آن نفرات اعزامی مشخص خواهند شد که متاسفانه فرد برگزیده ما در مرحله نهایی و در رقابت با برگزیدگان سال های گذشته حذف و از اعزام به مسابقات جهانی این دوره بازماند.

برگزاری مسابقات استانی مهارت در آبان ماه امسال

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: آبان ماه امسال که مرحله استانی برگزار می شود بتوانیم نفراتی را برای مسابقات جهانی دوره بعدی در دو سال آینده داشته باشیم.

ناصری امید به تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس در کشور اشاره کرد و گفت: ۱۷۰ مربی حق التدریس نیز در استان وجود دارد که با تمهیدات صورت گرفته شاهد تبدیل وضعیت آنها هستیم که انگیزه ای را برای آنان ایجاد می کند تا آموزش های بهتری را ارائه دهند.

وی همچنین به اجرای چهار مصوبه سفر مقام معظم رهبری به استان در حوزه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: پیشرفت این پروژه ها از سال ۹۲ تا سال قبل صفر درصد بوده اما هم اکنون پروژه مربوط به شهرستان سنقر به بهره برداری رسیده و آماده افتتاح است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه شهرستان هرسین و ۶۰ درصدی شهرستان اسلام آباد غرب خبرداد.

وی پروژه هایتک را از دیگر پروژه های مصوب سفر رهبری اعلام کرد که ۱۰۰ درصد اعتبارات مصوب سفری رهبری برای آن یعنی سه میلیارد تومان تخصیص داده شده و هزینه نیز شده است که نتیجه آن نیز ۱۰ کارگاه ایجاد شده به این منظور در طبقه زیرزمین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان است.

ناصری امید تصریح کرد: طی سال های قبل به بحث زیرساخت های مهارتی در استان چندان توجهی نشده بود و برخی از مراکز ما حدود ۴۰ سال قدمت دارد و این نیازمند توجه و حمایت مسئولین است که به روز رسانی شوند.

وی، پروژه هایتک را یک پروژه با سازه خاص دانست که برای تکمیل و به بهره برداری رسیدن کامل آن، با شرایط و قیمت فعلی به ۱۰ میلیارد تومان اعتبارات نیاز دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، به تفاهم نامه منعقد شده با آموزش و پرورش استان طی سال ۹۳ نیز اشاره کرد و گفت: طی آن برای مباحث آموزشی چه در کرمانشاه و چه شهرستان ها، خلاهای تجهیزاتی آنان را اعم از کارگاه های آموزشی تامین و در اختیار آنان قرار می دهیم.

وی با اشاره به اجرای بحث اجرای دیپلماسی مهارت نیز اشاره کرد که طی آن آموزش های مهارتی بین کشورهای طرف قرار داد این دیپلماسی تبادل می شود و گفت: طی سال گذشته و براساس این دیپلماسی ۳۰۰ مربی عراقی در مرکز تربیت مربی کشور واقع در شهرستان کرج آموزش دیدند.

توانایی ارائه آموزش های مهارتی به عراق را داریم

ناصری امید با اشاره به ظرفیت های استان کرمانشاه برای این موضوع گفت: ما در بحث هایتک جزو استان های دارای ظرفیت و با قابلیت ارائه آموزش های مهارتی به کشور عراق هستیم و می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، تصریح کرد: هم اکنون کشور ما به خاطر جایگاهش در بحث آموزش های فنی و حرفه ای در بین کشورهای مسلمان مسئول آموزش مربیان به صورت مجازی است و این کار به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کشور واگذار شده است.

عدم تحقق و تخصیص اعتبارات مصوب برای توانمندسازی روستاییان

وی همچنین به بحث توانمندسازی روستائیان، اقشار کم درآمد و حاشیه نشینان در کشور اشاره کرد و گفت: دولت به این منظور رقمی را در بودجه سال ۹۴ پیش بینی کرده که قرار بود ۱۰ درصد آن به سازمان فنی و حرفه ای برای این منظور اختصاص یابد که متاسفانه تاکنون اختصاص نیافته است.

ناصری امید، از ارائه ۶۰۰ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به روستائیان توسط این اداره کل طی یک سال گذشته خبرداد.

وی هم چنین به آموزش زندانیان نیز اشاره کرد و گفت: هر زندانی که آموزش مهارتی ببیند مشمول تخفیف خواهد شد و هم چینین طی آمار و بررسی های به عمل آمده بازگشت به زندان زندانیانی که آموزش های مهارتی دیده اند کمتر از ۲ درصد است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، گفت: سال ۹۳ حدود ۵۰۰ هزار نفر ساعت در قالب یک هزار و ۶۶۶ نفر آموزش دیده اند.

دوره های آموزشی صفحه آرایی رایگان برای خبرنگاران کرمانشاهی برگزار می شود

وی هم چنین از انجام مکانیزم های جدید برای سنجش کارآموزان مهارتی خبرداد و گفت: در سال ۹۳ از ۳۰ هزار نفر دوره آموزش دیده تنها ۶۱ درصد موفق به اخذ گواهینامه شده اند.

ناصری امید در پایان با بیان اینکه آمادگی کامل برای برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز خبرنگاران از طریق این اداره کل وجود دارد، از برگزاری دوره های آموزشی صفحه آرایی(ایندیزاین) به صورت کاملا رایگان در این مرکز خبرداد.