نخستین جشنواره لاله های تالاب انزلی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار انزلی در مراسم افتتاحیه این جشنواره که عصر سه شنبه برگزار شد گفت: یکی از اهداف مهم ما در این جشنواره شناساندن گل لاله تالاب به تمام کشور و دنیا است.

رضا پورشعبان بابیان اینکه هدف از برگزاری این جشنواره مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست و توسعه شهر است تصریح کرد: مشارکت مردم در چنین برنامه هایی می تواند بر توسعه شهر و عرضه محصولات جوامع محلی و بومی تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه درسال آینده این برنامه با کیفیت و غنای بیشتری برگزار خواهد شد اظهار کرد: شهرداری درصدد است با برگزاری چنین برنامه هایی شرایط ویژه ای را برای حضور و ماندگاری گردشگر در این شهر توریستی فراهم آورد.

وی درخصوص تامین هزینه های این جشنواره گفت :خوشبختانه با قبول بخشی ازهزینه های این جشنواره توسط سازمان منطقه آزاد و بخش خصوصی، مردم انزلی شاهد برپایی جشنواره ای مختص شهر خود هستند.

پورشعبان افزود: در صورت فراهم شدن شرایط لازم در سال های آینده، این جشنواره را در سطح بین المللی برگزار می کنیم.

در این مراسم رئیس اداره محیط زیست انزلی نیز با تاکید براینکه لاله تالابی المان منحصر به فرد و مختص شهر انزلی است گفت: گل لاله تالاب فقط در تالاب انزلی و در سطح بیش از چهل هکتار می روید و به همین دلیل شاخص شهرستان انزلی محسوب می شود.

اکبر میغی با اشاره به برنامه های این جشنواره اعلام کرد: این جشنواره در قالب ۱۹ غرفه در بخش های نمایشگاه عکس لاله تالابی، آموزش های محیط زیست، فعالیت های کودکانه، صنایع دستی با محوریت لاله تالاب و همچنین غرفه تفکیک زباله از مبداء تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه درایام برگزاری این نمایشگاه هتل هایی به عنوان اماکن اقامتی برای گردشگران و مهمانان با تخفیف قیمت تا ۵۰در صد در نظر گرفته شده است گفت: این جشنواره با حضور هنرمندان کشوری و معرفی برترین های مسابقه عکس لاله تالاب توسط داوران بین المللی عکاسی به کار خود پایان خواهد داد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره، کیک ۲۷ متری در بین بازدید کنندگان و گردشگران توزیع خواهد شد.