اوباما در آفریقا!
ذوب شدن بستنی
اسارت شبکه های اجتماعی
رقابت بانک ها و موسسه های مالی جدید
انتقال پول
تری میداند چگونه انتقام خود را از زلاتان بگیرد!
خطر تجهیز داعش به سلاح هسته ای
کاریکاتوریست های جهان به موضوعات برتری جمهوری اسلامی ایران، سفر اوباما به آفریقا، شبکه های اجتماعی و افتتاح بانک های جدید جهانی پرداختند.
اوباما در آفریقا!
ذوب شدن بستنی
اسارت شبکه های اجتماعی
رقابت بانک ها و موسسه های مالی جدید
انتقال پول
تری میداند چگونه انتقام خود را از زلاتان بگیرد!
خطر تجهیز داعش به سلاح هسته ای
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