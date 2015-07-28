به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، «آیلت شاکد» با این حال توضیح داد که جاناتان پولارد باید بعد از آزاد شدن از زندان، به مدت ۵ سال دیگر در آمریکا بماند و تنها رییس جمهور آمریکا این حق را خواهد داشت تا اجازه بازگشت وی به سرزمین های اشغالی را صادر کند. وی افزود که آزادی جاناتان پولارد زمانی حاصل شد که وزارت دادگستری آمریکا ترجیح داد در کار شورای عفو مشروط آمریکا دخالتی نکند.

پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابعی در دولت آمریکا نوشته بود آزادی جاناتان پولارد می تواند به ترمیم روابط تل آویو-واشنگتن کمک کند که بعد از توافق هسته ای قدرت های بزرگ با ایران صدمه دیده است. جاناتان پولارد جاسوس یهودی اهل آمریکاست که در سال ۱۹۸۷ به جرم جاسوسی برای اسرائیل به حبس ابد محکوم شد و هم اکنون در ایالت کارولینای شمالی در زندان به سر می‌برد.

وی کارمند بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا بود و اسرار نظامی شوروی، پاکستان، سوریه، و لیبی را که سرویس های اطلاعاتی آمریکا گردآوری کرده بودند، توسط یک نظامی اسرائیلی در ازای دریافت پول و هدایای گرانبها در اختیار تل آویو قرار داد.

پیش از این اعلام شده بود مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی در صدند در نوامبر ۲۰۱۵ میلادی، پولارد را از زندان آزاد کنند. آنها از سال ۱۹۹۸ به این سو، با مقامات آمریکایی در خصوص پولارد مشغول مذاکره هستند.