ملت ایران مراقب چگونگی اجرای توافق توسط۱+۵ است/یادآوری بدعهدی۲۰۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر امروز (سه شنبه ۶ مرداد) با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه همکاری های ایران و اروپا چشم انداز روابط فیمابین در زمینه مسائل دو جانبه و منطقه ای را مثبت دانست و گفت: ایران و اتحادیه اروپا منافع مشترکی برای توسعه همکاری های فیمابین دارند که می تواند به بهبود اوضاع منطقه و رفع مخاطرات کنونی برای ایجاد ثبات و آرامش در خاورمیانه کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به توافقنامه هسته ای ایران و ۱+۵ گفت: مجلس شورای اسلامی کار بررسی این توافقنامه را از جهت انطباق با قانون اساسی چارجوب های قانونی و مصالح کشور در زمینه پیشرفت و توسعه دانش هسته ای آغاز خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئله مهمتر نحوه اجرای این توافقنامه است که مجلس شورای اسلامی با حساسیت بر نحوه اجرای آن نظارت خواهد کرد.

وی عدم پایبندی سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در اجرای توافق هسته ای سال ۲۰۰۳ با تهران را یادآور شد و افزود: در صورت تایید جمع بندی وین ایران پایبند به مفاد مورد توافق خواهد بود و آن را به دقت اجرا خواهد کرد اما اگر ملت ایران احساس بدعهدی از سوی ۱+۵ در اجرای توافق نماید شرایط تغییر خواهد کرد و مجلس شورای اسلامی مراقب چگونگی اجرای توافق توسط ۱+۵ است.

لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزه همکاری های اقتصادی با اتحادیه اروپا خواستار توجه به سرمایه گذاری های مشترک به ویژه در زمینه انرژی و انتقال تکنولوژی است گفت: توسعه همکاری های اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا می تواند به تقویت و تحکیم روابط در سایرعرصه ها کمک نماید.

وی همچنین از مقابله با تروریسم، تثبیت صلح و آرامش در منطقه و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر به عنوان سه محور مهم همکاری های آتی تهران و اتحادیه اروپا یاد کرد.

اتحادیه اروپا همواره به ایران به عنوان یک شریک مهم و قدرتمند نگریسته است

در ادامه این دیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفر خود را به تهران بسیار مهم خواند و گفت: اتحادیه اروپا همواره به ایران به عنوان یک شریک مهم و قدرتمند نگریسته است و در صدد احیای مناسبات قوی گذشته در تمامی زمینه ها با جمهوری اسلامی ایران است.

وی بررسی توافقنامه وین در مجلس شورای اسلامی را مهم خواند و افزود: پس از تصویب مجلس تمرکز در زمینه اجرای توافقنامه بسیار مهم است و امیدواریم بتوانیم قدم های بعدی در زمینه اجرای توافقنامه را برداریم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: کشورهای اروپایی از مدتی قبل اجرای اقدامات ضروری برای اجرای توافقنامه وین را آغاز کرده اند.

وی با تاکید بر شرایط حساس کنونی در منطقه گفت: اتحادیه اروپا به شدت نسبت به تثبیت امنیت و ثبات پایدار در منطقه خاورمیانه به ویژه در سوریه، ترکیه و لبنان حساس است و در این زمینه منافع مشترکی میان تهران و اروپا وجود دارد.

موگرینی ابراز اطمینان کرد: همکاری تهران و اروپا در مسائل منطقه ای می تواند نتایج مثبتی در منطقه داشته باشد.

وی در همین زمینه عنوان کرد: تهران و اتحادیه اروپا می توانند همزمان سه فرایند موازی در زمینه اجرای توافق، توسعه و گسترش ارتباطات مشترک اقتصادی و تجاری و همکاری در زمینه مسائل منطقه ای را به پیش ببرند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را مشکل جهانی و چالش بزرگ دانست که می تواند از محورهای مهم همکاری های تهران و اتحادیه اروپا باشد.