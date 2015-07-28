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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۲۳:۵۱

لاریجانی در دیدار با موگرینی:

ملت ایران مراقب چگونگی اجرای توافق توسط۱+۵ است/یادآوری بدعهدی۲۰۰۳

ملت ایران مراقب چگونگی اجرای توافق توسط۱+۵ است/یادآوری بدعهدی۲۰۰۳

رئیس مجلس عدم پایبندی سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در اجرای توافق هسته ای سال ۲۰۰۳ با تهران را یادآور شد و افزود: در صورت تایید جمع بندی وین، ایران پایبند به مفاد مورد توافق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر امروز (سه شنبه ۶ مرداد) با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.

 لاریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه همکاری های ایران و اروپا چشم انداز روابط فیمابین در زمینه مسائل دو جانبه و منطقه ای را مثبت دانست و گفت: ایران و اتحادیه اروپا منافع مشترکی برای توسعه همکاری های فیمابین دارند که می تواند به بهبود اوضاع منطقه و رفع مخاطرات کنونی برای ایجاد ثبات و آرامش در خاورمیانه کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به توافقنامه هسته ای ایران و ۱+۵ گفت: مجلس شورای اسلامی کار بررسی این توافقنامه را از جهت انطباق با قانون اساسی چارجوب های قانونی و مصالح کشور در زمینه پیشرفت و توسعه دانش هسته ای آغاز خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئله مهمتر نحوه اجرای این توافقنامه است که مجلس شورای اسلامی با حساسیت بر نحوه اجرای آن نظارت خواهد کرد.

وی عدم پایبندی سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در اجرای توافق هسته ای سال ۲۰۰۳ با تهران را یادآور شد و افزود: در صورت تایید جمع بندی وین ایران پایبند به مفاد مورد توافق خواهد بود و آن را به دقت اجرا خواهد کرد اما اگر ملت ایران احساس بدعهدی از سوی ۱+۵ در اجرای توافق نماید شرایط تغییر خواهد کرد و مجلس شورای اسلامی مراقب چگونگی اجرای توافق توسط ۱+۵ است.

لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزه همکاری های اقتصادی با اتحادیه اروپا خواستار توجه به سرمایه گذاری های مشترک به ویژه در زمینه انرژی و انتقال تکنولوژی است گفت: توسعه همکاری های اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا می تواند به تقویت و تحکیم روابط در سایرعرصه ها کمک نماید.

وی همچنین از مقابله با تروریسم، تثبیت صلح و آرامش در منطقه و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر به عنوان سه محور مهم همکاری های آتی تهران و اتحادیه اروپا یاد کرد.

اتحادیه اروپا همواره به ایران به عنوان یک شریک مهم و قدرتمند نگریسته است

در ادامه این دیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفر خود را به تهران بسیار مهم خواند و گفت: اتحادیه اروپا همواره به ایران به عنوان یک شریک مهم و قدرتمند نگریسته است و در صدد احیای مناسبات قوی گذشته در تمامی زمینه ها با جمهوری اسلامی ایران است.

وی بررسی توافقنامه وین در مجلس شورای اسلامی را مهم خواند و افزود: پس از تصویب مجلس تمرکز در زمینه اجرای توافقنامه بسیار مهم است و امیدواریم بتوانیم قدم های بعدی در زمینه اجرای توافقنامه را برداریم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: کشورهای اروپایی از مدتی قبل اجرای اقدامات ضروری برای اجرای توافقنامه وین را آغاز کرده اند.

وی با تاکید بر شرایط حساس کنونی در منطقه گفت: اتحادیه اروپا به شدت نسبت به تثبیت امنیت و ثبات پایدار در منطقه خاورمیانه به ویژه در سوریه، ترکیه و لبنان حساس است و در این زمینه منافع مشترکی میان تهران و اروپا وجود دارد.

موگرینی ابراز اطمینان کرد: همکاری تهران و اروپا در مسائل منطقه ای می تواند نتایج مثبتی در منطقه داشته باشد.

وی در همین زمینه عنوان کرد: تهران و اتحادیه اروپا می توانند همزمان سه فرایند موازی در زمینه اجرای توافق، توسعه و گسترش ارتباطات مشترک اقتصادی و تجاری و همکاری در زمینه مسائل منطقه ای را به پیش ببرند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را مشکل جهانی و چالش بزرگ دانست که می تواند از محورهای مهم همکاری های تهران و اتحادیه اروپا باشد.

کد مطلب 2869762

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