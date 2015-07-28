به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، یک مقام دیپلماتیک گفت سفرای ۱۵ کشور عضو شورای امنیت پیش از شروع جلسه در پشت درهای بسته، گزارش استفان اوبراین رئیس عملیات بشردوستانه سازمان ملل را استماع خواهند کرد.

این در حالی است که سومین آتش بس انسانی از زمان شروع جنگ اخیر در یمن با شکست مواجه شده و روز سه شنبه بمباران ها و درگیری ها دز مناطق جنوبی این کشور از سر گرفته شده است.

نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان از اواخر مارس گذشته حملات هوایی خود را علیه مردم یمن شروع کرده اند. طبق گزارش ها در این حملات هزاران شهروند یمنی شهید و زخمی شده اند و ۸۰ درصد شهروندان یعنی حدود ۲۱ میلیون نفر نیاز به کمک های انسانی فوری دارند.

عربستان مانع از ورود هر گونه کمک های انسانی به یمن می شود و به رغم بمباران مناطق مختلف در یمن از جمله مناطق مسکونی مدعی است که خود کمک های انسانی به دست مردم می رساند.