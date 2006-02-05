رجوع به اصل خويش ضامن انجام رسالت شاعرانه ماست

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر در قم ، اين نشست با حضور شاعر معاصر علي رضا قزوه و حجت ‌الاسلام جواد محدثي - نويسنده ، درميان استقبال هنرمندان و طلاب جامعه الزهرا(س) با شعر خواني شاعران استان آغاز شد .



قزوه پس از خواندن چند شعرعاشورايي به صحبت درباره ادبيات و چشم‌ انداز آن پرداخت و با تأكيد بر استفاده صحيح از پشتوانه‌هاي عرفاني در شعر، لزوم به كارگيري شاعران از غناي ادبيات عرفاني را گوشزد كرد.



وي با بيان اين كه اديبان و شاعران فارسي زبان از منابع انديشه ‌اي و فكري فوق العاده ‌اي برخوردارند ، گفت : در عصر جديد كه متأسفانه با مكاتب وارداتي عرفاني روبرو هستيم بايد به اصل خويش رجوع كنيم تا بتوانيم رسالت شاعرانه خود را به نحو احسن انجام دهيم.



بعد از شعر خواني قزوه ، جواد محدثي ضمن بيان مطالبي پيرامون ادبيات واعلام اين كه ادبيات علاوه بر فخيم بودن بايد رواني و سليس بودن خود را نيز خود حفظ كند ، به قرائت متني ادبي در مورد تلاقي دهه محرم و دهه فجر پرداخت .