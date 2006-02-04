80 درصد تخلفات صنفي را متصديان فاقد پروانه كسب انجام مي دهند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اداره كل نظارت بر اماكن عمومي معاونت اطلاعات ناجا ضمن اعلام اين مطلب كه وجود پروانه كسب نشانه تاييد صلاحيت صاحب پروانه كسب است، تصريح كرد: به استناد قانون نظام صنفي، صاحب پروانه كسب و مباشر وي كليه مسئوليت هايي كه به طور قانوني به عهده صاحب پروانه كسب است را بر عهده خواهند داشت.

همچنين برابر تبصره 1 ماده 17 و ماده 5 آيين نامه اجراي ماده 81 قانون نظام صنفي، افراد صنفي موظف اند درخصوص به كارگيري خدمه منازل و اماكن ، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا پس ازكسب نظرنيروي انتظامي نسبت به صدور كارت شناسايي عكسدار با درج تخصص اقدام لازم به عمل آيد.

نيروي انتظامي به عموم شهروندان گرامي هشدار داد: از كساني كه براي انجام خدمات به منازل و اماكن عمومي مراجعه مي كنند كارت شناسايي عكسدار ممهور به مهر اتحاديه درخواست كنند در غير اين صورت از ورود آنان به منازل و اماكن عمومي جلوگيري نمايند.



