به گزارش خبرگزاری مهر، نگهداری گل و گیاهان یکی از علاقه مندی های همیشگی انسان ها بوده اما رشد گل و گیاهان مستلزم تغییر گلدان است تا گیاه بتواند در فضای بیشتری به رشد بپردازد. تغییر مداوم گلدان ها، یکی از مشکلات و دغدغه های علاقمندان است و برخی ترجیح می دهند، گیاهان خود را برای تعویض گلدان به گل فروشی ببرند. اما اکنون گلدان جدید و شگفت انگیزی عرضه شده که با رشد گیاه رشد می کند و دیگر نیازی به تغییر گلدان ندارد.

این گلدان Growth نام گرفته و برای طراحی آن از روش تازدن کاغذها در هنر هندسی ژاپنی الهام گرفته شده است. طرز کار این گلدان بسیار ساده است. با رشد و بزرگ شدن گیاه، گلدان نیز همزمان شروع به رشد می کند.

Bike و Begum Ayaskan از استودیو Ayaskan طراحان این گلدان هستند. گلدان Growth همزمان با رشد گیاه می تواند بزرگتر شده و خاک بیشتری را در خود جای دهد تا گیاه برای رشد ریشه هایش فضای مناسب را در اختیار داشته باشد.

طراحان این گلدان معتقدند، طرح این گلدان به شکلی است که از توانمندی طبیعت برای رشد و بزرگ شدن تقلید می کند. طراحان استودیو Studio Ayaskan با استفاده از مواد polypropylene به ساخت این گلدان پرداخته اند.

اما پیدا کردن این الگوی تاشو زمان زیادی را به خود اختصاص داده زیرا در ابتدا باید شکل مثلثاتی مناسبی برای آن پیدا می شد سپس با استفاده از نسبت های مناسب شکل مورد نظر طراحان به وجود آمد. این گلدان در رنگ های مختلف در خط تولید قرار گرفته اما هنوز زمان دقیقی برای فروش آن اعلام نشده است.