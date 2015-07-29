سالانه ۳۰ میلیارد ریال به شرکت برق کردستان خسارت وارد می شود

محمدمصطفی نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مشکلات استان را انشعابات غیرمجاز حاشیه شهرها ذکر کرد و گفت: سالانه بیش از ۳۰ میلیارد ریال از محل انشعابات غیرمجاز به این شرکت خسارت وارد می شود.

وی اظهارداشت: علاوه بر خسارت مالی انشعابات غیرمجاز موجب تحمیل شدن ضعف ولتاژ و خاموشی به مشترکین شرکت برق استان می شودلذا انتظار می رود راهکار جدی برای مبارزه با این پدیده توسط مسئولان استانی اندیشیده شود.

وی رویکرد شرکت توزیع نیروی برق در سال های احیر را گسترش استفاده از انرژی های نو ذکر و بیان کرد: ۱۵مدرسه به اضافه ساختمان های اداری شرکت در سنندج به تاسیسات برق خورشیدی مجهز شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: علاوه بر انرژی خورشیدی مطالعاتی برای نصب نیروگاه بادی در چند نقطه از استان انجام شده است و امیدواریم با وعده هایی که از سوی مدیران سازمان انرژی های نو داده شده در آینده نزدیک شاهد نصب اولین توربین بادی تولید برق در استان باشیم.

نجفیان به بخش تولید و انتقال برق در استان اشاره کرد و افزود: در بخش تولید، نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۹۶۰ مگاوات در مدار است.

وی عنوان کرد: کردستان در بخش انتقال هم از سه نقطه آذربایجان غربی، همدان و کرمانشاه به شبکه سراسری متصل شده است.

وی تعداد مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان را در حدود ۵۷۰ هزار مشترک ذکرکرد و گفت: ۸۵ درصد مشترکین این شرکت در استان مربوط به بخش خانگی، کمتر از یک درصد بخش صنعتی و در حدود ۱۰درصد هم مربوط به بخش تجاری است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان افزود: آمار مذکور نشان دهنده درآمد نامساعد شرکت از میران فروش انرژی است.

نجفیان با بیان اینکه ۴۶ درصد از فروش و درآمد انرژی دراستان مربوط به بخش خانگی و ۲۷ درصد نیز مربوط به بخش کشاورزی است، ادامه داد:متاسفانه تنها ۸ درصد از مصرف انرژی استان در بخش صنعت مصرف می شود که از میانگین و استاندارد ۳۶ الی ۴۰ درصدی کشور بسیار پایین تر است.

وی عنوان کرد: از آنجا که عمده مصرف برق استان در بخش خانگی و غیر مولد بوده این شرکت در استان از وضعیت درآمدی نامساعدی برخوردار است.