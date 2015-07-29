سیروس امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جلسات گفتمان‌ های دینی در استان کرمانشاه شرکت کردند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است.

دبیر گفتمان‌ های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: سال گذشته مجموعا ۱۰ هزار نفر در ۷۶۰ گفتمان دینی برگزار شده در استان شرکت کرده بودند.

وی تمرکز سازمان تبلیغات اسلامی استان پیرامون برگزاری گفتمانهای دینی را بر مدارس به ویژه دانش‌آموزان مقطع متوسطه عنوان کرد و افزود: این گفتمان‌ها در موضوعات مختلفی از جمله عفاف و حجاب، نماز، سبک زندگی اسلامی، مهارت‌های زندگی، جنگ نرم، عرفانهای نوظهور و مبانی انقلاب است.

امیری بااشاره به استقبال چشمگیر اقشار مختلف مردم از گفتمان‌های دینی گفت: از ابتدای سال بیش از ۱۰۰ گفتمان دینی در استان کرمانشاه برگزار شده که از این تعداد ۳۰ جلسه در روستاها با حضور کارشناسان خبره سازمان تبلیغات برگزار شده است.

وی پرسش و پاسخ آزاد و پرداختن به مباحث روز را از امتیارات این گفتمان‌های دینی برشمرد و گفت: جلسات در سطح مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها و کانون‌های فرهنگی و ارگان‌های درخواست کننده با بهره‌مندی از اساتید مجرب استان و قم برگزار می‌شود و هم اکنون ۱۲۰ کارشناس خبره گفتمان دینی در استان کرمانشاه مشغول فعالیت هستند.

امیری بیشترین استقبال و حضور علاقه مندان در گفتمان‌های دینی را در گفتمان‌های مناسبتی و منحصرا موضوعات حجاب و عفاف و روابط اجتماعی و نماز عنوان کرد و گفت: استان کرمانشاه در بحث برگزاری منظم و تعداد گفتمان‌های دینی در سطح کشور از جایگاه بسیار مطلوبی برخوردار است.

این کارشناس فرهنگی اثرگذاری گفتمان‌های دینی در رفع شبهات مردم و به ویژه جوانان را بسیار مثبت دانست و افزود: مدرسان گفتمان‌های دینی غالبا در موضوعات تدریسی متخصص بوده و در این زمینه از روحانیان سطح ۲ به بالا استفاده می‌شود.

وی در پایان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی متولی برگزاری گفتمان‌ های دینی بوده و بحث برگزاری جلسات را با قوت ادامه داده و مهر ماه نیز با تمرکز بر دانش آموزان گفتمان‌های دینی را دنبال می‌کنیم.