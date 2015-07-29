تبعات تهدید امنیت پزشکان/ حرکت معکوس نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی رضا زالی در همایش فصلی پزشکان عمومی کشور که روز چهارشنبه در مرکز همایش های رازی برگزار شد، گفت: متاسفانه هر روز بر حجم مطالبات پزشکان عمومی افزوده می شود و این در حالی است که نظام سلامت کشور ما در مسیر خلاف کشورهای توسعه یافته حرکت می کند.

وی با انتقاد از فقدان جایگاه طب عمومی در نظام سلامت کشور، افزود: طب عمومی شالوده و فونداسیون ارائه خدمات در نظام سلامت است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا اجرا می شود.

زالی با تاکید بر ضرورت احیا جایگاه طب عمومی در نظام سلامت کشور، تصریح کرد: بازگشت به الگوی مترقی برنامه پزشک خانواده، می تواند منجر به احیا طب عمومی و جایگاه از دست رفته آن در نظام سلامت کشور باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به نواقص زیادی که در مسیر اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه تاکنون این برنامه به عنوان تعهد ملی در کشور نهادینه سازی نشده است.

زالی بر واگذاری برنامه پزشک خانواده به بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: متاسفانه بخش خصوصی در سال های اخیر از سرمایه گذاری در حوزه سلامت احساس ناامنی می کند.

وی با عنوان این مطلب که بخش خصوصی تهدید ملی تلقی نمی شود و یک فرصت است، گفت: دولت از اعتماد به بخش خصوصی در حوزه سلامت حتما منفعت خواهد برد.

زالی با اشاره به جمعیت بالای پزشکان عمومی کشور، افزود: به نظر می رسد برای برون رفت پزشکان عمومی از مشکلاتی که با آنها مواجه هستند، می بایست برنامه سلامت حاشیه شهرها به این پزشکان سپرده شود تا مدل جدید باز مهندسی شده از خدمات سلامت به ساکنان حاشیه شهرها ارائه شود.

وی با اعلام اینکه جمعیتی بین ۸ تا ۱۲ میلیون نفر در حاشیه شهرهای کشور زندگی می کنند، تاکید کرد: پزشک عمومی شایسته ترین عنصر برای بر عهده گرفتن مسئولیت ارائه خدمات سلامت در حاشیه شهرهاست.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه بر حل اورژانسی مشکلات معیشتی پزشکان عمومی کشور تاکید کرد و افزود: متاسفانه در طول سال های اخیر این دسته از پزشکان کار جدی انجام نشده و عملا در نظام سلامت دیده نمی شوند.

زالی با عنوان این مطلب که بیشتر گیر به پزشکان عمومی است، اظهارداشت: کوتاهترین دیوار نظام سلامت پزشک عمومی است.

وی با بیان این مطلب که پزشکان عمومی احساس آرامش و رضایتمندی ندارند، افزود: این در حالی است که همه مسئولین امر به این مشکلات واقف بوده و برای حل آنها تلاش می کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از ریزش سالانه نزدیک به ۳۲۰۰ پزشک عمومی در کشور خبر داد و گفت: پزشک عمومی بی پناه ترین بخش پزشکی کشور است.

زالی در ادامه به حوادث تلخ اخیر که برای جامعه پزشکی کشور اتفاق افتاده است، اشاره کرد و افزود: جامعه پزشکی با دل نگرانی و تشویش خاطر، به امنیت شغلی به عنوان مطالبه صنفی توجه دارد.

وی تاکید کرد: اگر امنیت پزشکان به خطر بیافتد، مردم و نظام سلامت آسیب می بینند