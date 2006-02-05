سينماي ايران از ارزشهاي وجودي خود فاصله گرفته است

" اصغر اميري نيا " در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ وهنر "مهر" در كرج، ادامه داد: سينماي ايران از ظرفيتهاي بسيار زياد خود استفاده نمي كند و به دليل بسيار، آسيب پذير شده است .

وي از باورهاي غني ايران به عنوان مهمترين پتانسيل سينماي كشور ياد و تصريح كرد: تركيب باورهاي اسلامي و ايراني، فرهنگ كشور ايران را به فرهنگي كم نظير تبديل كرده و در صورت استفاده مطلوب از اين باورها، سينماي ايران نيز كم نظير خواهد بود .

اين مسئول بزرگترين فلسفه وجودي سينما را معرفي ملتها به يكديگر دانست و افزود: درصورت عدم تحقق اين فلسفه وجودي، سينماي ايران اعتبارخود را از دست مي دهد و به اين ترتيب، ملت ايران بسيار مهجور مي شود.

" اميري نيا " از معناگرايي به عنوان نقطه روشني در كارنامه سينماي ايران نام برد و اظهار داشت: معناگرايي سينماي ايران اين امكان را به وجود مي آورد كه سينماي كشور ما بتواند به بالاترين رتبه هاي معنوي و فلسفي دست يابد .

رئيس اداره كل فرهنگ و ارشاد تهران خاطرنشان كرد : در صورت گسترش معناگرايي درهمه زمينه ها، سينماي ايران به قدرتمندترين و قابل اتكاترين سينماي جهان مبدل خواهد بود .