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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۲۸

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با مهر:

5 ميليون نيروي كارآمد بيكار در كشور وجود دارد

5 ميليون نيروي كارآمد بيكار در كشور وجود دارد

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در ايران بيش از پنج ميليون نيروي بيكار متخصص و در عين حال كارآمد وجود دارد.

محمد شاهي عربلو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت : زيربار نرفتن وزارتخانه ها براي امر اشتغال زايي سبب افزايش روزافزون آمار بيكاران در جامعه شده است .

وي با ابراز خرسندي از اينكه در دولت جديد وزارت كار و امور اجتماعي متولي اشتغالزايي شده است، اظهار اميدواري كرد: با حمايت ساير وزارتخانه ها و هماهنگي آنها با وزارت كار و امور اجتماعي اين معضل هرچه سريعتر در جامعه مرتفع شود.

نماينده مردم رباط كريم تصريح كرد: خروج وزارت كار و اموراجتماعي از كميسيون اجتماعي و ورود آن به كميسيون اقتصادي مي تواند روند اشتغالزايي در كشور را تسريع كند.

شاهي عربلو خاطرنشان كرد: مسئله بيكاري و اشتغال يك مسئله مهم اقتصادي است و تغيير ساختار آن تحول بزرگي در وزارتخانه و مجلس ايجاد خواهد كرد.

وي معرفي مديران صنعتي و اقتصادي توسط وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان مديران كل را از اقدامات اوليه اين طرح اعلام كرد.

کد مطلب 287027

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