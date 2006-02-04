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۱۵ بهمن ۱۳۸۴، ۲۱:۳۷

طي تجمعي در مقابل اين سفارتخانه انجام شد:

اعتراض عزاداران حسيني در مقابل سفارت آلمان

اعتراض عزاداران حسيني در مقابل سفارت آلمان

تعدادي از عزاداران حسيني با تجمع و راهپيمايي در مقابل سفارت آلمان اعتراض شديد خود را نسبت به سياست هاي آلمان در مشاركت براي محروم سازي ايران از فناوري هسته اي و حمايت از هتاكان به پيامبر اسلام (ص) اعلام كردند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، تعدادي از عزاداران حسيني كه پس از پايان مراسم عزاداري امام حسين (ع) راهپيمايي خود به سمت سفارت آلمان را آغاز كرده بودند، از دقايقي پيش در مقابل اين سفارتخانه تجمع كرده اند.

تجمع كنندگان مي گويند كه به دوعلت در مقابل اين سفارتخانه تجمع كرده اند؛ يكي هتك حرمت چند رسانه غربي به پيامبر مكرم اسلام (ص) و ديگري به علت مشاركت وسيع آلمان در پروژه محروم سازي ايران از فناوري هسته اي و صدور قطعنامه ضد ايراني در شوراي حكام.

"مركل" صد اعظم آلمان امروز (شنبه) در سخنراني خود در نشست امنيتي مونيخ در واكنش به اعتراضات صورت گرفته عليه اقدام روزنامه دانماركي درچاپ تصاوير موهن از پيامبر اسلام، خواستار تضمين آزادي مطبوعات شده و تاكيد كرده است : دانمارك كه براي اولين بار اين تصاوير جنجال برانگيز در آنجا به چاپ رسيد، نبايد تنها بماند.

صدراعظم آلمان همچنين در همين مراسم در اظهاراتي توهين آميز گفت : ايران شايستگي اين را ندارد كه در مقابل برنامه هسته اي اش بردباري شود.

عزاداران حسيني كه پيراهن مشكي بر تن دارند، شعار مي دهند : انرژي هسته اي حق مسلم ماست؛ خون مسلمانان به جوش آمده ؛ الله اكبر؛ لااله الا الله ؛ محمد رسول الله ؛ مرگ بر هتاك دين اسلام؛ توهين به رسول الله شد وامحمدا؛ يا ايها المسلمون اتحدوا اتحدوا؛ مرگ بر استكبار؛ جمهوري اسلامي نه شرقي نه غربي؛ مرگ بر اسرائيل.

همچنين تجمع كنندگان پلاكاردهايي به دو زبان فارسي و انگليسي با خود حمل مي كنند كه بر روي برخي آنها سخناني از امام خميني(ره) و رهبر انقلاب و همچنين در محكوميت هتك حرمت به پيامبر اسلام و حق مسلم ايران در دستيابي به انرژي هسته اي نوشته شده است.

عزاداران حسيني با قرائت بيانيه اي خواستار اقدام مقتدرانه و سريع مسئولان ايران و ساير كشورهاي اسلامي عليه هتاكان به پيامبر اسلام شدند و همچنين تاكيد كردند كه ملت ايران هرگز از حق مسلم خود براي دستيابي به انرژي هسته اي عقب نشيني نخواهد كرد.

اين تجمع آرام دقايقي پيش پايان يافت.

کد مطلب 287034

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