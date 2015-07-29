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۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۲۵

محیط زیست مجوزی برای پرورش روباه در اصفهان صادر نکرده است

محیط زیست مجوزی برای پرورش روباه در اصفهان صادر نکرده است

معاونت نظارت و پایش اداره محیط زیست اصفهان با تکذیب پرورش و ذبح شرعی حیوان حرام گوشت با مجوز محیط زیست، تاکید کرد: هیچ مجوزی برای پرورش روباه در اصفهان صادر نشده و نخواهد شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان  در خصوص راه اندازی یک وب سایت با پسوند «ir» به جهت معرفی «اولین و بزرگترین مرکز پرورش روباه در ایران» به منظور بهره برداری از پوست و خز روباه در اصفهان و انتشار آن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی باعث نگرانی علاقمندان محیط زیست کشور شده است، تصریح کرد: به هیچ عنوان، چنین مجوزی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان صادر نشده است.

سعید یوسف پور اظهار داشت: هیچ گونه فعالیت عملی و واقعی نیز در این زمینه انجام نشده است اما موضوع راه اندازی وب سایتی با عنوان «اولین و بزرگترین مرکز پرورش روباه در ایران» نیز از طریق مراجع قانونی و پلیس فتا در دست پیگیری است.

وی خاطر نشان کرد: به لحاظ اخلاقی و فنی هرگز چنین مجوزی از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان صادر نخواهد شد.

کد مطلب 2870437

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