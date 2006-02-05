انقلاب اسلامي خواست ستم ديدگان براي برقراري عدالت درجامعه بود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، عبداله سهرابي كه در مراسم راه اندازي پروژه هاي شهرستان شازند به مناسبت دهه فجر سخن مي گفت، افزود: شكوفايي مناطق محروم وكمتر توسعه يافته مهمترين هدف امام راحل بود چنانگه در اين زمينه پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدامات موثري انجام داد.

وي افزود: نيل به اهداف توسعه اي انقلاب نيازمند رفع موانع توسعه است.

استاندار مركزي اظهارداشت: محروميت زدايي از برنامه هاي اصلي دولت است و رفع محروميت از چهره مناطق مختلف استان مركزي نيازمند تعامل نمايندگان مردم با مسئولين استان و كشور است .