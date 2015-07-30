به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابایی بعد اظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سی‌تی اسکن بیمارستان امام حسین (ع) افزود: دستگاه‌های سی‌تی اسکن بیمارستان‌های ولیعصر (عج) و موسوی به تنهایی پاسخگوی نیاز مردم استان نیستند و امیدواریم سی‌تی اسکن ۱۶ اسلایسی بیمارستان امام حسین(ع) از هزینه‌های جانبی بیمه‌شدگان بکاهد.

وی به وضعیت دستگاه‌های سی‌تی اسکن در سطح استان اشاره کرد و افزود: در بیمارستان ولیعصر(عج) و آیت‌الله موسوی دستگاه‌های سی‌تی اسکن وجود دارند ولی به‌دلیل قدیمی بودن کارایی خوبی ندارند و پاسخگوی بیماران نیستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان درخصوص مهم شمردن بهداشت خانوار، گفت: امروزه بهداشت، جزو پنج اولویت اول سبد خانوارها قرار گرفته است.

بابایی افزود: ما نمی‌خواهیم خدمات القایی داشته باشیم ما بیشتر خواستار بهداشت و پیشگیری اولیه در درمان و بیماری هستیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان گفت: مردم حق دارند از نظر درمانی در وضعیت خوبی باشند؛ چراکه در کشوری ثروتمند زندگی می‌کنند.

رئیس نظام پزشکی استان زنجان با بیان اینکه زیر سوال بردن خدمات پزشکان به نفع مردم و جامعه نیست ،افزود: جامعه پزشکی سرمایه‌های کشور به‌شمار می‌روند، از این‌رو برای خدمات این قشر باید ارزش قائل شد.

رئیس نظام پزشکی استان زنجان بر دسترسی به‌موقع بیماران به این دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: ما جمعیت شناوری داریم، یعنی آماری که ما به‌دست می‌آوریم باید از روی تعداد مراجعه‌کنندگان باشد، نه اینکه از روی تعداد جمعیت استان محاسبه شود.

بابایی درخصوص رسیدگی به خواسته مردم، گفت: دولت براساس قانون اساسی، قانون بیمه همکاری و سند چشم‌انداز تعهد کرده است تا به خواسته‌های مردم رسیدگی کند.

وی گفت: باید ابتدا یارانه بخش سلامت را وارد این حوزه کنیم و بتوانیم در عرصه پیشگیری درمان بیشتر کار کنیم.

رئیس نظام پزشکی استان زنجان درخصوص تامین اجتماعی، گفت: باید بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی کمک کند تا این سازمان به‌طور مطلوب پاسخگوی نیاز مردم باشد.