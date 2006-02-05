27 بهمن ماه اولين نشست پارلمان جديد فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اسماعيل هنيه اعلام كرد درنشست روز گذشته با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان درمورد تشكيل اولين جلسه پارلمان فلسطين درتاريخ 16 فوريه( 27 بهمن) به توافق رسيده است.

اين رهبرحماس افزود: سپس به رايزني خواهيم پرداخت كه پس ازآن رئيس( ابومازن) شخصي را كه ما به وي معرفي خواهيم كرد، مكلف به تشكيل دولت خواهد كرد.

وي تاكيد كرد: ما دراين مورد به توافق رسيديم كه درتشكيل دولت آينده فلسطين سرعت عمل به خرج دهيم و رايزني هاي غيررسمي را با تمامي گروه هاي فلسطيني آغازكنيم.

محمود الزهاريكي ديگرازرهبران حماس كه دراين نشست حضورداشت؛ در پاسخ به سوالي درمورد به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي گفت:" ماه هرگز اسرائيل دشمن خود را به رسميت نمي شناسيم و هيچ شرطي هم براي به رسميت شناختن آن نداريم همچنين فشارها را نيز نمي پذيريم و با اسرائيل اگر به روش گذشته عمل كند؛ هرگز وارد مذاكره نمي شويم".

اين درحالي است كه اسماعيل هنيه نيزدرمورد موضوع مذاكرات با اسرائيل گفت : "مشكل،حماس، يا برخورد تشكيلات خودگردان با اين توافقات نيست. اسرائيل اشغالگر به اين توافقات ضربه زد و اسرائيل بايد حقوق ملت ما را به رسميت بشناسد. موضوع مذاكرات درنشست روزگذشته ما مطرح نشد و با ابومازن دراين مورد به مذاكره نپرداختيم".

نبيل ابوردينه سخنگوي تشكيلات خودگردان نيز اظهار داشت :" شكي نيست كه ابومازن حماس را كه بزرگترين حزب پارلمان را تشكيل مي دهد، مامورتشكيل دولت كند و سه هفته به آنان فرصت دهد".

سامي ابوزهري، محمود الزهار و اسماعيل هينه رهبران حماس امروز يكشنبه براي ديدار با رهبران تبعيدي حماس به قاهره مي روند.

ازدمشق نيزخبرمي رسد هيئتي به رياست خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس روزدوشنبه پيش از سفربه عربستان و قطر ازقاهره ديدن مي كنند.