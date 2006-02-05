توهين به اعتقادات بيش از يك ميليارد مسلمان قابل بخشش نيست

يوناتن بت كليا نماينده آشوريها و كلدانيها در مجلس شوراي اسلامي و رئيس دفتر آسيايي اتحاديه جهاني آشوريان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" توهين به ساحت انبياء الهي را بسيار مذموم و ناشايست اعلام كرد و گفت: هيج فرد مسيحي كامل و صادقي حاضر نمي شود اينگونه به ديگر اديان توهين كند، حضرت مسيح (ع) مي فرمايد همسايه هايتان را مانند خودتان دوست داشته باشيد، پيروان چنين پيامبري چگونه ممكن است اين اقدامات توهين آميز را داشته باشند .

وي افزود: اين توهين كنندگان متأسفانه پا را فراتر گذاشته و ديني توحيدي را مورد اهانت قرار داده اند، بي ترديد چنين برخوردي، يك اقدام سياسي و كينه جويانه است، اين گروه تاب و توان ديدن بالاتر از خود را ندارند و به همين دليل واكنشهاي شتابزده خواهند داشت .

نماينده آشوريها و كلدانيها در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه به عنوان يك مسيحي اقدام روزنامه هاي اروپايي را به شدت محكوم مي كند، افزود: در شرايط فعلي و در حالي كه احساسات هموطنان مسلمانم جريحه دار شده است، همدردي و همبستگي خود را با مسلمانان ايران و جهان اعلام مي كنم .