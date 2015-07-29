به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد که امروز به مناسبت هفته مهارت اقدام به برگزاری نشست خبری کرده بود، در نشست خود از مدیرکل کمیته امداد استان یزد و معاون سلامت اداره کل زندانها و اقدامات تامینی استان نیز دعوت کرده بود تا دو دستگاه موثر در توسعه آموزشهای فنی و مهارتی را به خبرنگاران معرفی کند.

این نشست نشان از توسعه همکاری های این دستگاه ها با یکدیگر داشت تا جایی که مدیرکل کمیته امداد استان یزد اعلام کرد امسال چهار هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویانش در دوره های فنی و حرفه ای شرکت می کنند و معاون سلامت اداره کل زندانها و اقدامات تامینی استان نیز از ایجاد یک مرکز مستقل فنی و حرفه ای در زندان یزد خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد در این نشست با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از شش هزار نفر از مددجویان کمیته امداد استان یزد در راستای اجرای سیاست خودکفایی، از آموزش‌ های فنی و حرفه‌ ای بهره‌ مند شدند، اظهار داشت: امسال نیز بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر در این دوره ها شرکت خواهند کرد.

اشتغال پایدار اصلی ترین راه خودکفایی مددجویان کمیته امداد است

محمد اکبری با بیان اینکه خودکفایی مددجویان از سیاستهای اصلی کمیته امداد است، افزود: ایجاد اشتغال پایدار، اصلی ترین راه خودکفایی مددجویان است که در این زمینه آموزش های فنی و مهارتی می تواند بسیار راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه پس از کسب آموزش های لازم و دریافت گواهینامه مهارت، تسهیلات و امکانات اشتغال در اختیار مددجویان قرار می گیرد، افزود: استعدادیابی، نیازسنجی، ارائه آموزش ها، نظارت بر حسن استفاده از تسهیلات در راستای اشتغالزایی و بازاریابی و فروش محصولات در زنجیره خودکفایی مددجویان مورد توجه جدی است.

اکبری خاطرنشان کرد: خوشبختانه زیر پنج درصد از تسهیلات اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد در موارد دیگر به مصرف رسیده در حالی که در علم امروز اقتصاد، تا ۲۰ درصد انحراف، طبیعی و بلا اشکال است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد ادامه داد: امکانات و تجهیزات فنی و حرفه‌ ای یزد بسیار ارزشمند و مهارت و تجربه اساتید آن قابل توجه است، عنوان کرد: مددجویان کمیته امداد از همه این امکانات در مسیر مهارت ‌آموزی به صورت رایگان استفاده کرده‌ اند.

۶۰ درصد زندانیان استان یزد در دوره های فنی و حرفه ای شرکت می کنند

معاون سلامت اداره کل زندانها و اقدامات تامین استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه اغلب دوره های فنی و حرفه ای در زندان یزد برگزار می شود، اظار داشت: بیش از ۶۰ درصد زندانیان استان یزد از این آموزشها بهره مند شده اند.

محمدرضا رفیعی زاده با بیان اینکه متقاضیان مهارت آموزی در زندانهای یزد قابل توجه هستند، عنوان کرد: با پیگیری های مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد، به زودی مرکز مستقل فنی و حرفه ای در زندان یزد راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که عامل بسیاری از جرائم، بیکاری و نداشتن درآمد بوده است، امیدواریم مهارت آموزی، ارائه تسهیلات و حمایت از زندانیان تا رسیدن به اشتغال پایدار، بتواند تا حد زیادی از بازگشت زندانیان به زندان جلوگیری کند.

رفیعی زاده ادامه داد: در گواهینامه های صادر شده از سوی زندان، هیچ نامی از زندان قید نمی شود و مددجویان به راحتی پس از آزادی می توانند با ارائه این مدارک، مشغول به کار شوند.