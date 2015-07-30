استفاده از ظرفیت ۱۰۰۰مهدکودک استان برای توسعه فرهنگ غذای سالم

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سعید صادقی شامگاه چهارشنبه در همایش دیابت، چاقی و غذای سالم که در سالن اجتماعات نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به فعالیت یک هزار و ۲۰۰ نیرو در مراکز بهزیستی استان اصفهان اظهار داشت:‌ این تعداد نیرو به ۳۰۰ هزار مددجو که ۲۴۰ هزار نفر از آنها معلول هستند خدمات رسانی می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از خدمات پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی خدمات دریافت کرده‌اند، افزود: از این رو در سال گذشته سعی داشتیم به صورت ۱۰۰ درصد غربالگری بینایی و شنوایی کودکان ۳ تا ۶ سال در استان را انجام دهیم که این امر محقق نشد و در سال جاری به این هدف دست خواهیم یافت.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به نقش تغذیه در ابتلا به بیماری دیابت اظهار داشت: باید توجه داشت که مواد غذایی در این زمینه تاثیر بسزایی داشته و اجرای پیشگیرانه نقش اساسی را دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در استان اصفهان دو هزار مرکز بهزیستی فعالیت دارد،‌ ابراز داشت: یک هزار مرکز از این تعداد، مهدکودک‌هایی است که ۵۰ هزار کودک ۴ تا ۶ ساله زمان زیادی را در آن سپری می‌کنند.

صادقی اضافه کرد: مهد کودک‌ها بهترین مکان برای فرهنگسازی در حوزه سلامت هستند و از این رو ضروری است که از این ظرفیت برای توسعه فرهنگ غذای سالم بهره برده شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت نیز گفت: تمام نهادهای دولتی و خصوصی باید در راستای سلامت اجتماعی، جسمی و روحی گام بردارند تا بتوان جامعه‌ای سالم داشت.