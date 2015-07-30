  1. استانها
۸ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۳۵

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت ۱۰۰۰مهدکودک استان برای توسعه فرهنگ غذای سالم

اصفهان – مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: مهدهای کودک‌ بهترین مکان برای فرهنگسازی در حوزه سلامت هستند از این رو ضروری است که از ظرفیت هزار مهدکودک در استان برای توسعه فرهنگ غذای سالم بهره برداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سعید صادقی شامگاه چهارشنبه در همایش دیابت، چاقی و غذای سالم که در سالن اجتماعات نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به فعالیت یک هزار و ۲۰۰ نیرو در مراکز بهزیستی استان اصفهان اظهار داشت:‌ این تعداد نیرو به ۳۰۰ هزار مددجو که ۲۴۰ هزار نفر از آنها معلول هستند خدمات رسانی می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از خدمات پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی خدمات دریافت کرده‌اند، افزود: از این رو در سال گذشته سعی داشتیم به صورت ۱۰۰ درصد غربالگری بینایی و شنوایی کودکان ۳ تا ۶ سال در استان را انجام دهیم که این امر محقق نشد و در سال جاری به این هدف دست خواهیم یافت.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به نقش تغذیه در ابتلا به بیماری دیابت اظهار داشت: باید توجه داشت که مواد غذایی در این زمینه تاثیر بسزایی داشته و اجرای پیشگیرانه نقش اساسی را دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در استان اصفهان دو هزار مرکز بهزیستی فعالیت دارد،‌ ابراز داشت: یک هزار مرکز از این تعداد، مهدکودک‌هایی است که ۵۰ هزار کودک ۴ تا ۶ ساله زمان زیادی را در آن سپری می‌کنند.

صادقی اضافه کرد: مهد کودک‌ها بهترین مکان برای فرهنگسازی در حوزه سلامت هستند و از این رو ضروری است که از این ظرفیت برای توسعه فرهنگ غذای سالم بهره برده شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت نیز گفت: تمام نهادهای دولتی و خصوصی باید در راستای سلامت اجتماعی، جسمی و روحی گام بردارند تا بتوان جامعه‌ای سالم داشت.

