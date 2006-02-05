"مجيد رجبي معمار"، مدير شبكه تهران سيماي جمهوري اسلامي ايران، در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" در پاسخ به اين سوال كه هر يك از شبكه هاي تلويزيون به فراخور اولويت موضوعات و مخاطبان خود به عناوين خاصي معروف هستند و بر اساس همين تقسيم بندي شبكه يك به شبكه ملي، شبكه دو به شبكه فرهنگي، شبكه سه به شبكه جوان و ورزش و ... معروفند. تعريف شما از شبكه تهران چيست و اين شبكه چه موضوعاتي را در اولويت توجه و برنامه هاي خود دارد؟ گفت : "شبكه تهران به يك تعبير شبكه پنجم سيما است كه در كنار ديگر شبكه هاي تلويزيوني كشور فعاليت دارد. شبكه اي با تنوع موضوعي و حوزه هاي مختلف، ولي با محدوديت از نظر پوشش مخاطب. در واقع اين شبكه تمام ويژگي هاي چهار شبكه ملي را دارا است، با اين تفاوت كه پوشش شبكه تهران، بيشتر استان تهران را شامل مي شود، هرچند درحال حاضر، امواج اين شبكه برخي استان هاي همجوار را نيز در بر مي گيرد به طوري كه اين شبكه در حال حاضر مخاطباني هم در استاهاي قم ، سمنان ، قزوين و بخش هايي از استان اصفهان و مازندران دارد كه از طريق فرستنده هاي زميني، بيننده برنامه هاي شبكه پنج هستند. ضمن اينكه علاقمندان از طريق اينترنت در اقصي نقاط جهان، مي توانند بيننده شبكه پنج سيما باشند. همچنين اين شبكه از طريق يكي از ماهواره ها قابل دريافت است و بينندگاني كه در قاره آسيا از ماهواره استفاده مي كنند، مي توانند از برنامه هاي اين شبكه استفاده كنند."

وي درباره اينكه شبكه تهران به لحاظ ماهيت و سياستگذاري، چه تفاوت هايي از نظر نوع مخاطب و سليقه مخاطب، با ديگر شبكه هاي تلويزيوني دارد؟ گفت : "مخاطبان اصلي شبكه پنج مردم تهران يا بهتر بگويم كلان شهر و استان تهران هستند. براساس آخرين آماري كه مركز آمار كشور حدود دو ماه قبل اعلام كرد، جمعيت استان تهران حدود 12 ميليون نفر اعلام شد كه بخش بزرگي از اين جمعيت، دركلان شهر تهران زندگي مي كنند كه بافت و ويژگي هاي فرهنگي اين جمعيت، تا حد زيادي با جمعيت ساير استانها به لحاظ ويژگي هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تفاوت دارد."

وي افزود: " از سوي ديگر، شهر تهران به لحاظ شرايط خاصي كه از آن برخورداراست، به نوعي، پايتخت سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهم محسوب مي شود و تجربه نشان داده آنچه كه در بخش هاي مختلف، به ويژه در بخش شهري و شهروندي در تهران به وقوع مي پيوندد ، تاثيرات خود را بر كل كشور مي گذارد. در مجموع به نظر مي رسد مخاطب ما در تهران، مخاطب مشكل پسند تري است و سطح انتظارات و توقع مخاطب شبكه تهران نسبت به مخاطبان ساير شبكه هاي استاني بالاتر است و بسياري از استادان و نخبگان علمي كشور، مراكز و موسسات علمي، پژوهشي و تحقيقي كشور، در تهران حضور دارند و اين طيف گسترده مخاطبان جدي تري براي شبكه پنج محسوب مي شوند و به همين جهت بايد تلاش كنيم آنچه كه نياز و توقع اين مخاطبان است را برآورده كنيم."

رجبي معمار خاطر نشان كرد : " شبكه تهران، شبكه اي با ماموريت هاي متنوع و مخاطباني در سطح عام است. شبكه تهران بايد به موضوعات مختلف علمي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و خصوصا مسائل روز اجتماعي، براي مخاطبان تهراني بپردازد و تلاش ما اين است تا جهت گيري ها و برنامه هايي كه به صورت زنده يا توليدي روي آنتن مي رود، در اين سمت و سو جهت گيري شود."

مخاطب ما در تهران، مخاطب مشكل پسند تري است و سطح انتظارات و توقع مخاطب شبكه تهران نسبت به مخاطبان ساير شبكه هاي استاني بالاتر است

وي در پاسخ به اين سوال كه همان طور كه اشاره كرديد سطح توقع و تنوع سليقه مخاطب تهراني از سليقه ساكنان ساير استانها بالاتر است و اين امر باعث مي شود توقعي كه مخاطب از شبكه تهران دارد، به مراتب بيشتر از ساير شبكه ها باشد. چه برنامه هايي براي پاسخ دادن به اين توقع و نياز مخاطب تهراني داريد؟ گفت : " برنامه ريزي هايي كه تاكنون در شبكه تهران انجام شده بر اساس اولويت هاي علمي ، اقتصادي ، فرهنگي و به ويژه مسائل روزاجتماعي بوده است. البته نظرسنجي هايي كه از طريق صدا و سيما به دست آمده، نشان مي دهد شبكه پنج يكي از پربيننده ترين شبكه ها در بين مخاطبين تهراني بوده است. در مجموع اين شبكه همواره رقابت بسيار نزديكي با شبكه سه دركسب عنوان پربيننده ترين شبكه، دربين مخاطبان تهراني داشته است. چنين رقابتي بعضاً ميان برخي از برنامه هاي اين دو شبكه تقسيم مي شود و برخي از برنامه هاي شبكه پنج از مخاطب بيشتري برخوردار است. درمجموع، نظر سنجي ها نشان مي دهد يك مقبوليت و رضايت مندي نسبتا خوبي در ميان مخاطبان شبكه پنج وجود دارد."

مدير شبكه تهران درباره اين كه به نظر شما شبكه پنج از چه ويژگي هاي منحصر به فردي براي مخاطب برخوردار است؟ افزود: " يكي از ويژگي هاي شبكه پنج، استفاده از آيتم هاي كوتاه و تفريحي با ضرباهنگ و ريتم سريع بوده كه تلاش داريم اين ريتم تند را در برنامه هاي شبكه ادامه بدهيم. يكي ديگر از ويژگي هاي شبكه، اين است كه برنامه هاي زنده، حالت چالشي داشته باشد تا مخاطبان احساس كنند كه نيازها و مشكلات خودشان در برنامه ها مطرح مي شود و از اين نظر با شبكه احساس نزديكي بيشتري كنند. به عنوان نمونه برنامه "درشهر" كه روزانه در چهاربخش پخش مي شود يا برنامه" دراستان" كه به رخدادهاي اقتصادي ، اجتماعي و حوادث در سطح استان تهران مي پردازد، از جمله برنامه هايي است كه به صورت چالشي با حضور مسئولان اصلي ، وزراء و مديران برجسته كشوربه صورت بي پرده و شفاف، به بررسي مسائل و مشكلات و نگراني هاي مردم مي پردازد."

وي با اشاره به اين كه تلاش برنامه هاي شبكه تهران در اين جهت است كه مسئولان را هرچه بيشتر به سمت "پاسخ گويي" سوق بدهد، گفت : " با اين برنامه قصد داريم شبكه تهران تنها بلندگوي بيلان كار مديران و مسئولان كشور نباشد و انتظارات، انتقادات و ابهامات مردم نيز صريح و با صميميت، به قصد اصلاح مشكلات، مطرح شود."

رجبي معمار در پاسخ به اين سوال كه به عنوان يك مخاطب پيش از آنكه مسئوليت شبكه پنج را برعهده بگيريد، چه نقدي نسبت به برنامه هاي اين شبكه داشتيد و بر اساس ديدگاه هاي گذشته، اصلاحاتي در برنامه ها داشتيد؟ گفت : "من پيش از آنكه به سمت مدير شبكه پنج انتخاب شوم ، حدود يك سال و نيم رئيس مركز نظارت و ارزيابي سازمان صدا و سيما بودم. آن مركزهم در طول پنج سال فعاليت خود تمام برنامه هاي شبكه هاي مختلف صدا و سيما را، به صورت بيست و چهار ساعته، از شبكه هاي مختلف و استاني پخش مي شود را مونيتورينگ مي كند و اين برنامه ها توسط كارشناسان مختلف، مجدداً مورد بازبيني و بازشنوايي قرار مي گيرد و اشكالات و انتقاداتي كه به برنامه وارد است، از جنبه هاي محتوايي، فكري، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، فني و هنري بررسي و تجزيه و تحليل مي شود و اين اشكالات مرتباً به مديران شبكه هاي مختلف و حتي شبكه هاي راديو و تلويزيون استاني منعكس مي شود. بنابر اين شخصاً نسبت به وضعيت شبكه پنج و نارسايي ها و مشكلات اين شبكه، از قبل مطلع بودم و به همين خاطر، تلاش مان اين است تا اين اشكالات را به حداقل برسانيم."

وي با اشاره به يكي از انتقادات در اين بخش گفت: " به عنوان نمونه برخي از برنامه ها هيچ دليلي وجود ندارد كه به صورت " زنده " پخش شوند. اين قبيل برنامه ها اگر توليدي باشند، چنانچه ضعفي در گفتار مجري يا كيفيت برنامه وجود داشته باشد، قابل حل است، درحالي كه زنده بودن برنامه اشكالاتي نظيرخارج شدن بحث ازمسيراصلي، كم اطلاعي كارشناس برنامه از موضوع بحث، فراموشي و مسائلي اين چنيني، برنامه زنده را از مسير اصلي خودش دور مي كند و اين مسائل باعث مي شود اطلاعات و نكاتي كه بايد به مخاطب القاء شود، به درستي منتقل نشود. ما تلاش كرديم در رويكرد جدي برنامه هايي كه ضرورت ندارد بصورت زنده پخش شود، در قالب برنامه هاي توليدي فراهم كنيم و از تپش آنتن پرهيز كنيم."

رجبي معمار ادامه داد: "نكته ديگر در پخش برخي برنامه هاي " ديني " بود كه مشكلاتي در نوع اطلاع رساني و مطالبي كه برخي ازكارشناسان و سخنرانان مطرح مي كردند و اشكالاتي در نحوه قرائت برخي از ادعيه و مداحي ها وجود داشت كه تلاش كرديم از اين رويه پرهيز كنيم. برنامه هايي نظير دعاي كميل كه پيش از آن، هرهفته بصورت زنده پخش مي شد و در حال حاضر ضبط و پس از ويراستاري مناسب، در اختيار مخاطب قرار مي گيرد."

قصد داريم شبكه تهران تنها بلندگوي بيلان كار مديران و مسئولان كشور نباشد و انتظارات، انتقادات و ابهامات مردم نيز صريح و با صميميت، به قصد اصلاح مشكلات مطرح شود

مدير شبكه تهران سيماي جمهوري اسلامي ايران، در گفت وگو با خبرگزاري "مهر" در پاسخ به اين سوال كه يكي از تفاوت هايي كه در برنامه هاي شبكه پنج، نسبت به ساير شبكه ها ديده مي شود، تحليل اخبار است . آيا تدبيري براي گنجاندن اينگونه تحليل ها به ويژه در بخش سياسي كه مخاطبان خاصي دارد، انديشيده شده است؟ گفت : " شبكه تهران داراي دو بخش خبري است؛ كه ساعت 18 و 24 پخش مي شود، البته كليه بخش هاي خبري صدا و سيما توسط معاونت سياسي سازمان توليد مي شود و در بين برنامه هاي شبكه هاي مختلف پخش مي شود. ما در كنار بخش هاي خبري، هرهفته دو برنامه سياسي داريم، يكي برنامه " بازتاب " كه روزهاي جمعه پخش مي شود و به تحليل مهمترين موضوعات خبري هفته مي پردازد و ديگري برنامه " تحليل سياسي هفته " كه پنج شنبه ها پخش مي شود و توليد آن را گروه اجتماعي شبكه پنج برعهده دارد. اما براي آنكه با حوادث و رخدادهايي كه در سطح استان اتفاق مي افتد و ممكن است جنبه هاي وسيع سياسي و اجتماعي داشته مواجه شويم اين اتفاقات را در قالب برنامه " امروز تهران " كه يك برنامه زنده است و هر شب ساعت 20 پخش مي شود، مهمترين مسائل و رخدادهاي استان را در قالب اين برنامه با حضور كارشناسان به بحث و بررسي قرارمي گيرد، يا به صورت تفصيلي در برنامه " در شهر " به اين موضوعات پرداخته مي شود. ضمن اينكه در اهداف و ماموريت هاي شبكه پنج هم نمي بينيم كه به تحليل مسائل سياسي كشور و جهان بپردازيم و اين ويژگي در رئوس برنامه هاي شبكه هاي اول و دوم گنجانده شده است."

وي درباره اين كه آيا آماري از ميزان و درصد مخاطبان شبكه پنج در مقايسه با ساير شبكه ها در اختيار داريد و اينكه چه برنامه هايي با اقبال بيشتر مخاطبان روبروست؟ افزود: " برخي از سريال هاي خارجي ما نظير "كبري 11" از پربيننده ترين سريال هاي تلويزيون دربين مخاطبان شبكه تهران است. همچنين منابع اصلي تامين برنامه هاي برخي از شبكه هاي تلويزيوني استانها، شبكه پنجم سيما است و تمام سريال هاي داخلي و سريال هاي خارجي كه اين شبكه تهيه و پخش مي كند، با فاصله اندكي، توسط تمام شبكه هاي استاني نيز پخش مي شود. علاوه برآن، تمامي سريال هاي توليد شبكه تهران، بلافاصله ازطريق شبكه هاي سه گانه جام جم در اختيار ايرانيان خارج از كشور قرار مي گيرد."

رجبي معمار خاطر نشان كرد: " البته مدتي است در رويكرد جديد شبكه دست به مقابله به مثل زديم و با توجه به وجود فرهنگ هاي مختلفي كه در شهر تهران وجود دارد، از توليدات ساير استانها نيز در اين زمينه استفاده مي كنيم كه به تازگي سريال هايي با گويش هايي از استان هاي هرمزگان، مازنداران ، اصفهان و... از شبكه پنج پخش شده و در واقع اين يك ارتباط كاري دوسويه با ساير شبكه هاي استاني كشور است كه اين نوع ارتباط را از نظر تعامل و ارتباط فرهنگي دربين مردم كشور ضروري مي دانيم كه سريال " پاي پياده " نمونه خوب و موفقي در اين زمينه است."

مدير شبكه تهران، در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اينكه اكثر مخاطبان تلويزيون، يكي از محاسن شبكه تهران نسبت به شبكه هاي ديگر را در انتخاب، تهيه و پخش فيلم ها و سريال هاي خوب و جديد خارجي مي دانند، درتهيه و پخش فيلم ها و سريال هاي خارجي ، چه مكانيزمي وجود دارد و چه معيارهايي مورد توجه قرار مي گيرد؟ گفت: "مهمترين منبع تامين فيلم هاي سينمايي يا سريال هاي خارجي براي تمام شبكه هاي سيما و شبكه پنج اداره كل تامين برنامه هاي خارجي صدا و سيما است كه اين مركز شناسايي و خريد آثار خارجي را بر عهده دارد و با رايزني با شبكه هاي مختلف تهيه و پس از انجام مراحل ترجمه، دوبله، حك و اصلاح كه توسط شبكه ها صورت مي گيرد، وارد مرحله پخش مي شود كه اين سيكل در شبكه پنج نيز طي مي شود. البته خود مسئولان شبكه ها هم از طريق شركت هاي مختلف، ماهواره و... برخي آثار خوب و مناسب براي شبكه هاي خودشان را به اداره كل تامين برنامه خارجي معرفي و پيگيري مي كنند."

وي افزود: " سازمان صدا وسيما به شدت درصدد اين است كه هيچ نوع فيلم يا مستند سينمايي را بدون مطمئن شدن از عقد قرارداد و حق رايت آن پخش نكند و اين موضوعي است كه با جديت در كل سازمان صدا و سيما پيگيري مي شود. شايد اقبال عمومي در سريال هاي خارجي شبكه پنج تا حدودي به حسن سليقه و انتخاب خوب مديران شبكه در دوره هاي گذشته مربوط بوده كه از اين جهت شبكه پنج در انتخاب فيلم ها و سريال ها از يك مزيت نسبي برخوردار بوده است و اميدوارم ما نيز بتوانيم اين نوع پيگيري را براي جذب مخاطبان بيشتر داشته باشيم."

وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر حجم پخش سريال هاي خارجي به نسبت سريال ها و فيلم هاي ايراني در شبكه تهران بيشتر است. در مجموع توليدات فيلم ها و سريال هاي ايراني، حجم كمي از برنامه هاي شبكه تهران را به خود اختصاص داده اند. آيا با توجه به اثرات فرهنگي كه سريال هاي خارجي همراه خود دارند، در آينده نيز همين روند ادامه خواهد داشت يا سريال هاي ايراني در اولويت توليد و پخش قرار خواهند گرفت؟ گفت: " در حال حاضر درطول هفته، شبكه پنج، حدود شش سريال پخش مي كند كه سه سريال توليد داخل و سه سريال، به طور ميانگين، مربوط به سريال هاي خارجي است. ضمن اينكه دو باكس فيلم سينمايي خارجي هم داريم كه روزهاي چهارشنبه و يكشنبه پخش مي شود. ما طبق برآوردي كه داشتيم با در نظر گرفتن اعياد و مناسب هاي مختلف سالانه سازمان به بيش از 1000 فيلم سينمايي جديد نياز داشته باشد و اين درحالي است كه مجموع توليدات سينماي كشور حداكثر از 80 فيلم هم تجاوز نمي كند كه متاسفانه تعدادي از فيلم هاي توليد داخل هم به دلايل مختلف امكان پخش از شبكه هاي مختلف سيما را ندارند."

" مجيد رجبي معمار " با اشاره به اينكه با مقايسه اين وضعيت بطور طبيعي به اين نتيجه مي رسيم كه ما بايد بخش زيادي از نياز فيلم هاي سينمايي را بايد از منابع خارجي تامين كنيم، گفت: " سياست كلان سازمان اين است كه اولويت را به خريد فيلم هاي داخلي كه با شاخص ها و معيارهاي سازمان صدا و سيما همخواني داشته باشند، بدهيم. سياستي كه مدتي است از سوي سازمان دنبال مي شود و مورد تاكيد شخص جناب آقاي مهندس ضرغامي، رياست سازمان هم قرار دارد و به شبكه ها نيز ابلاغ شده، سياست توليد فيلم هاي 90 دقيقه اي تلويزيوني است. اين سياست به طور جدي در دستور كار شبكه پنج نيز قرار گرفته است. فيلم هاي نود دقيقه اي هم نيازهاي سينمايي شبكه ها را تامين مي كنند، هم اينكه از نظر هزينه و سرعت در عمل، مي تواند مفيد تر باشد. در مجموع، بايد يكسري ملاحظات فرهنگي، محتوايي و هنري نيز در ساخت اين سريال ها مورد توجه قرار گيرد تا از نظر مضمون و محتوا يا ساختار هنري با ضعف روبرو نشوند."

مجموع نظرسنجي هاي سازمان صدا و سيما هم نشان مي دهد كه اقبال عمومي مردم از فيلم هاي داخلي بيشتر از آثار خارجي است

وي افزود: " در حال حاضر چند كار سينمايي نود دقيقه اي در دست توليد است كه فيلم " بلند گريه كن " ساخته آقاي فلاح پور آماده پخش است كه در دهه فجر به روي آنتن خواهد رفت. ما قصد داريم تا توليدات ارزشمندي در ايام دهه فجر پخش كنيم. همچنين فيلم " ديدار " ساخته عسگرپور در دهه فجر پخش مي شود. دو فيلم تلويزيوني ديگر با عنوان هاي " بالابلند " و " تنها خودت مانده اي " براي پخش در ايام دهه فجر آماده داريم. در اين فيلم هاي تلويزيوني، به مضامين ارزشي و معارفي عاشورا و محرم و دهه فجر توجه شده است. در مجموع، تهيه كنندگان اين برنامه ها تلاش كرده اند تا با هزينه كمتر، مفاهيم ديني، هنري و اجتماعي را به تصوير بكشند تا مجبور نباشيم سريال هاي خارجي، آن هم با كيفيت نازل پخش كنيم كه تناسبي هم با شاخصه هاي ديني ما نداشته است.

وي تاكيد كرد : در مجموع ، ما علاقمند هستيم كه آثار داخلي را پخش كنيم كه با آداب سنن و فرهنگ خودمان تهيه شود و همخواني بيشتري داشته باشد. مجموع نظرسنجي هاي سازمان صدا و سيما هم نشان مي دهد كه اقبال عمومي مردم از فيلم هاي داخلي بيشتر از آثار خارجي است، مگر در مواقع استثنايي. حتي نظرسنجي ها نشان مي دهد كه ايرانيان خارج از كشور هم كه از برنامه هاي ايران استفاده مي كنند، بيشتر علاقمند به ديدن توليدات داخلي هستند و برخي از شبكه هاي خارجي هم با توجه به استقبال ايرانيان از پخش توليدات داخلي ايران براي به دست آوردن مخاطب بيشتر علاقمند به پخش اين آثار هستند."

"مجيد رجبي معمار"، مدير شبكه تهران سيماي جمهوري اسلامي ايران، در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، در پاسخ به اين سوال كه آيا "مخاطب محوري" مي تواند سياست صحيحي براي مدير شبكه باشد‏؟ و شما به عنوان مدير يك شبكه تلويزيوني آيا به "مخاطب محوري" اعتقاد داريد؟ گفت: « مسلماَ بايد اين طور باشد‏، چرا كه هدف اصلي "رسانه ملي" انتقال پيام ها به نحو مطلوب به مخاطبان است. بنابراين در راستاي اين فرآيند بايد ويژگي ها و انتظارات مخاطبان براي شبكه هاي راديويي و تلويزيوني مشخص شود. همچنين در رسانه ملي دو نكته حائز اهميت است‏، اول اين كه انتظارات و توقع مخاطبان در نظر گرفته شود و بعد، در كنار اين توقعات به مصلحت هايش توجه شود. رسانه ملي با در نظر گرفتن اين ارتباط و تعاول دو سويه مي تواند در كنار مصلحت اجتماعي، سواد بصري و آگاهي مخاطبان را افزايش دهيم. همچنين رشد رسانه زماني ميسر مي شود كه انتظارات مخاطبان افزايش پيدا كند.»

وي افزود: « ما موظف هستيم به مخاطب خردسال هم توجه كنيم و نيازهاي او را درك كرده و در ساخت برنامه ها سعي كنيم از كارشناسان و روانشناسان برجسته كودك بهره ببريم تا برنامه هاي كودك متناسب با نيازها و روحيات خردسالان ساخته شود يا در برنامه هاي نوجوانان و جوانان بايد انتظارات اين دسته از مخاطبان را درنظر گرفته شود شايد در برخي از موضوعات آنها اطلاعاتي ندارند. ما بايد به آگاهي آنها بيافزايم. در مجموع كاركرد مهم رسانه اطلاع رساني است. بنابراين زماني كه انتظارات مخاطبان فراوان شود، رسانه هم خودش را ارتقاء مي دهد.»

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بحث مخاطب محوري براي مديران رسانه مي تواند به اينجا منتهي شود كه برخي از برنامه ها صرفاَ با هدف "سرگرمي" توليد و پخش شود و جنبه هاي آموزشي در آنها كم رنگ شود، گفت: « يكي از كاركردهاي رسانه، بحث "سرگرمي" و پر كردن خلاء روحي و ذوق تفنن مخاطب است، اما بايد ببينيم در اين بخش چه چيزي بايد به مخاطب بدهيم؟ آيا اين ميزان تفريح، حواشي منفي هم دارد و اين نكات منفي بايد به چه قيمتي باشد؟ توجه به تفريح و سرگرمي هاي مفيد مهم است، چرا كه منجر به واكنش هاي مثبت روحي و رواني درمخاطبان مي شود. به ويژه در مخاطبان شهر تهران كه با ناهنجاري روحي و رواني زيادي روبرو هستند و با آلودگي هاي صوتي و تصويري زندگي مي كنند. متاسفانه برخي از اين ناباساماني ها و تنش هاي اجتماعي تاثير زيادي روي مردم مي گذارد. بنابراين بخشي از برنامه هاي رسانه در دنيا به منظور آرامش بخشي در مخاطبان تهيه و پخش مي شود تا فشارهاي رواني را كمتر كرده و تسكين دهد، اما در ساخت برنامه هاي سرگرم كننده و طنز، بايد توجه كنيم كه منجر به تحقير اقوام، بد آموزي ها و استرس هاي جانبي نشود.»

بخشي از برنامه هاي رسانه در دنيا به منظور آرامش بخشي در مخاطبان تهيه و پخش مي شود تا فشارهاي رواني را كمتر كرده و تسكين دهد

مدير شبكه تهران درباره اين كه آيا معتقد هستيد كه ماهواره، رقيبي جدي براي تلويزيون است؟ - چرا كه نظريات متفاوتي در اين باره وجود دارد - افزود: « در مجموع ، مساله ماهواره جدي است. متاسفانه روز به روز گيرندگان ماهواره افزايش پيدا مي كنند. اگر يك روز پروازي روي شهر داشته باشيم، با اين واقعيت روبرو مي شويم. البته اگر هم پرواز نكنيم و از روي ساختمان هاي مرتفع به اطراف نگاه كنيم، متاسفانه مي توانيم شاهد افزايش ماهواره و گيرندگان آن باشيم. اين رقابت جدي است و جنگ رسانه اي كه مقام معظم رهبري هم بارها به آن اشاره كردند، تعارف نبوده يا براي ايجاد انگيزه در رسانه ملي نبوده، بلكه موضوع جدي است. همچنين روز به روز به برنامه هاي ماهواره كه به زبان فارسي برنامه ها را پخش مي كنند، افزوده مي شود. برخي از بنگاه هاي بزرگ تبليغي جهان هم به اين صورت است كه آنها هم شبكه هاي ماهواره اي به زبان فارسي دارند. از سوي ديگر حساسيت كشورمان در عرصه تحولات سياسي و فرهنگي در جهان زياد است. ما به شدت تحت فشار بوده و درگير يك جنگ تمام عيار هستيم و اين جاي كتمان ندارد، چرا كه ابزارهاي رسانه اي مرتباَ درحال توسعه هستند.»

وي با اشاره به مهمترين روش مقابله با اين قضيه گفت: « بايد كيفيت و كميت رسانه را افزايش دهيم به ويژه بايد به كيفيت شبكه توجه كنيم. مقام معظم رهبري هم به اين موضوع اشاره كردند كه بايد كيفيت را توسعه ببخشيم. درماه رمضان سال گذشته، برخي از دوستان انتقاد داشتند كه بعد از ساعت افطار سريال هاي زيادي از شبكه هاي مختلف سيما پخش مي شود كه روند چندان مطلوبي نيست، اما از سوي ديگر با استقبال زياد مردم روبرو بوديم كه ابراز خوشحالي مي كردند كه اين سريال هاي متنوع باعث شده كه آنها به سوي ماهواره نروند. رسانه بايد نيازهاي فكري، اطلاع رساني، ذوقي و تفريحي مردم را تامين كند.»

رجبي معمار ادامه داد: « تنوع برنامه هاي رسانه و شبكه هاي مختلف تلويزيون مي توانند نيازهاي داخلي را تامين كنند. همچنين تمامي شبكه هاي خارجي حرف حسابي ندارند و بيشتر قصد دارند به لجن پراكني سياسي بپردازند. البته ياوه گويي هم برملا است و مقايسه برنامه ها، مي تواند اين واقعيات را نشان دهد.»

رسانه ملي بايد نيازهاي فكري، اطلاع رساني، ذوقي و تفريحي مردم را تامين كند

مدير شبكه تهران، با اشاره به اينكه رسانه بايد امكانات بيشتري در حوزه فيلم و سريال داشته باشد، گفت: «عليرغم اينكه صدا و سيما براي اين نبرد واقعي سنگين با كمبود بودجه روبرو بوده، اما عملكردش مناسب بوده و من نمره بسيار خوبي مي دهم. اگر بودجه بيشتري در اختيار رسانه باشد، مسلماَ ظرفيت مديران و دست اندركاران و هنرمندان در حوزه فيلم و سريال خيلي بالا است و مي توانند كارهاي ارزشمندي توليد كنند. ما كادر هنري توانمندي داريم كه از وضعيت خوبي برخوردار است و قطعاَ در كشورهاي خاورميانه ايران رتبه اول دارد. همچنين سينماي ايران در دنيا جايگاه خاصي دارد و درعرصه توليدات هم از بضاعت نيروي انساني خوبي برخوردار است. بنابراين با افزايش بودجه از سوي دولت و مجلس مي توانيم عملكرد بهتر از اين هم داشته باشيم.»

وي در پاسخ به اين سوال كه يكي از انتقاداتي كه به تلويزيون وارد است، پخش برنامه هايي در جهت تشويق "تجمل گرايي" و ترويج روحيه "مصرف گرايي" است، به ويژه در پخش آگهي هاي بازرگاني اين مساله بيشتر نمود پيدا كرده است، آيا اين مساله اقتضاي رسانه اي است يا نوعي غفلت؟ گفت: « پخش آگهي هاي بازرگاني مربوط به شبكه ها نيست و اداره كل بازرگاني سيما، بر اساس ضوابط و مقررات آگهي ها را مي گيرد. بعد هم در بسته هاي خاص، در اختيار شبكه ها قرار مي گيرد و زمان پخش و مدت آن را مشخص مي كنند، اما چون مخاطب، كل شبكه را يكپارچه مي بيند، به حساب شبكه ها مي گذارد. البته مقام معظم رهبري نسبت به اين مساله حساس هستند و بارها متذكر شدند، حتي آقاي مهندس ضرغامي هم به اين مساله توجه زيادي دارد و سعي شده اين قضيه تعديل شود، چرا كه برخي از كالاهاي تبليغي با سطح جامعه تناسب ندارد. البته بخش مهمي از بودجه سازمان از طريق پخش تبليغات تامين مي شود، مسلماَ اگر مجلس محترم اين بودجه را در تخصيص منابع مالي سازمان بگذارد، ميزان وابستگي سازمان به آگهي ها كم مي شود و پخش تبليغ كالاهايي كه بيشتر با اقشار مرفه جامعه تناسب دارد يا كالاهاي خارجي از باكس تبليغات قابل حذف شدن است.»

رياست سازمان بارها تاكيد كرده اند كه فضاي لوكيشن سريال ها، دكورها و پوشش مجريان در حد متوسط باشد، كه با زندگي اكثر مردم همخواني داشته باشد

وي افزود: « همان طور كه اشاره كردم رياست سازمان بارها تاكيد كردند كه فضاي لوكيشن سريال ها، دكورها و پوشش مجريان در حد متوسط باشد، كه با زندگي اكثر مردم همخواني داشته باشد. البته اين مساله هم در دستور كار شبكه پنج قراردارد. به عنوان نمونه در برنامه "به خانه برمي گرديم" فضاي دكور عوض شده و از نمادهاي سنتي بيشتر استفاده مي شود تا با فرهنگ ايراني همخواني بيشتري داشته باشد. البته فضاي برخي از سريال ها و فيلم ها اقتضا مي كند كه از دكورهاي لوكس استفاده شود تا زندگي خانواده هاي مرفه نشان داده شود. همچنين در برخي از سريال هاي خارجي، زندگي هاي مجلل و ماشين هاي لوكس بيشتر ديده مي شود و اين به دليل وابستگي ما به توليدات خارجي است. ما هر چه بتوانيم توليدات داخلي بيشتري بسازيم، از اين موضوع فاصله مي گيريم.»

"مجيد رجبي معمار"، مدير شبكه تهران، در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، در پاسخ به اين سوال كه اخيراَ آقاي ضرغامي اعلام كردند كه از اين پس، صدا وسيما بنا ندارد فيلم هاي سينمايي بسازد، در حالي كه صدا و سيما در سال هاي اخير، با توليد تعدادي فيلم هاي ارزشي، كمك بسيار خوبي به سينماي ايران كرده بود، آيا شما به ضرورت تعامل ميان سينما و سيما معتقد هستيد؟ و اينكه اين تعامل بايد چگونه باشد؟ گفت: « فيلمي كه از ابتدا براي عرضه در سينما ساخته مي شود، با فيلمي كه به همان اندازه زماني، براي ارائه در تلويزيون ساخته مي شود، تفاوت دارد. فيلمي كه براي سينما ساخته شود، بايد منتظربماند تا در جشنواره شركت كند و بعد با شرايطي كه در سينماي ايران وجود دارد و با وجود سالن هاي اندك كه از استانداردها فاصله دارد، در نوبت اكران قرار بگيرد. بنابراين اين پروسه براي صدا و سيما هزنيه بالا و معطل ماندن دارد. رسانه ملي با وجود مشكلات فراواني كه دارد، موظف نيست كه بخش زيادي از بودجه خود را صرف ساخت فيلم هاي سينمايي يا مسائل فراوان اكران كند تا بعد از گذراندن اين پروسه، فيلم از تلويزيون پخش شود.»

وي با اشاره به اينكه بودجه اي كه قرار است صرف يك كار سينمايي شود، مي تواند صرف چند كار تلويزيوني شود، گفت: « تا به امروز هم سيما به سينماي ارزشي كشور، كمك كرده است. چرا كه در گذشته نگراني هاي زيادي در تدوين سياست گذاري هاي سينما وجود داشت، اما امروز اين طور نيست و هر آنچه كه در سينما ساخته مي شود، واجد ارزش هاي اسلامي، انقلابي، ديني، اجتماعي و رعايت فرهنگ، سنن و ارزش هاي ملي و تاريخي كشور است.»

وي در پاسخ به اين سوال كه تعريف شما از "طنز فاخر" چيست؟ و سرمايه گذاري در اين بخش را چه طور ارزيابي مي كنيد؟ افزود:« طنز فاخر، طنزي است كه واجد ويژگي هاي فرهنگي و هنري و بيانگر بخش بزرگي از مشكلات و واقعيات اجتماعي باشد كه مردم با آن درگير هستند، اما با زبان شيرين بايد اين مسائل را مطرح شود، تا بينندگان احساس كنند كه درفضاي سرگرمي به سر مي برند و در يك فظاي روحي شاد و مفرح به ديدن مشكلات اجتماعي مطرح شده، مي پردازند. طنز بايد به صورت غيرمستقيم، نابساماني ها و مشكلات را مطرح كند و مي تواند بسترهايي درجهت مطرح شدن اين مشكلات ايجاد كند. البته در بيان اين مشكلات، مسائلي وجود دارد، چرا كه به برخي از افراد برمي خورد و سوء تعبيرهايي پيش مي آيد.

مهران مديري و مهدي مظلومي، طنزهاي موفقي ساختند. البته نقاط ضعفي هم در اين مجموعه ها وجود داشته است، اما ما در يك آزمون و خطا قرار داريم

"رجبي معمار" در بيان مصاديق طنزهايي كه واجد اين شرايط باشند، گفت : در طول اين سال ها، ما طنزهايي موفق چون «نقطه چين» كه نكات مثبتي داشت، يا طنز « كمربندها را محكم ببنديد» و حالا «شب هاي برره» را داشتيم كه مشكلات اجتماعي را مطرح كردند و اكثر مخاطبان با آن ارتباط برقرار كردند. همچنين مهران مديري و مهدي مظلومي، كارهاي موفقي ساختند. البته نقاط ضعفي هم در اين مجموعه ها وجود داشته است، اما ما در يك آزمون و خطا قرار داريم. آنچه مسلم است، تلويزيون با ساعات پخشي كه دارد به شدت نياز به برنامه اي طنز و فكاهي دارد، به ويژه شبكه هايي كه مخاطب عام دارند. مخاطب هم با برنامه هايي كه ريتم جدي و خشكي ندارند، ارتباط بيشتري برقرار مي كند. به عنوان نمونه انيميشن هاي نيروي انتظامي مدتي است كه از تلويزيون پخش مي شود و ما مي بينيم كه اغلب بينندگان با اين آيتم ها ارتباط خوبي برقرار كرده اند."

مدير شبكه تهران افزود: " شبكه تهران هم از سوم دي ماه، سه ساعت به برنامه هاي روزانه خود اضافه كرده است. ما با افزايش ساعات برنامه هاي شبكه تهران سعي كرديم آيتم هاي مفرحي پخش كنيم تا مخاطبان ارتباط بيشتري برقرار كنند. همچنين بخش اوليه تصويربرداري مجموعه نود قسمتي "به گيرنده ها دست نزنيد" را شروع كرديم كه بعد از ايام دهه فجر پخش آن را در شبكه تهران آغاز كنيم."

وي در پاسخ به اين سوال كه مدتي بعد از اين كه آقاي مهندس ضرغامي ، مسوليت صدا و سيما را عهده دار شدند، اعلام كردند كه ما در شرايط جديد، برخي از خط قرمزها را عقب برديم كه در شرايط جديد، به نتيجه مطلوبي دست يافتيم كه اين امر نشان مي دهد برخي خط قرمزها سليقه اي بوده و مبناي اصولي نداشته اند و اگر مبنايي هم داشته اند، براي همان زمان بوده و امروز از موضوعيت افتاده اند. حال به نظر شما مي توان فضاهاي جديدي باز كرد و آيا با اين كار موافق هستيد يا نه؟ گفت : "ما هم جزو مديران جديد هستيم و در اين فضاي جديد شروع به كار كرديم، مسلما اين نكته اي را كه اشاره كرديد، ما در دوران مديريت رسانه مشاهده كرديم. البته ضرورت ها دستخوش تغييرات زمان است و متناسب با آن، رسانه ها هم بايد تغييراتي در سياست گذاري هاي شان ايجاد كنند. البته سياست هاي كلان صدا و سيما تغيير نكرده است. سياست هاي كلان توسط امام(ره) و مقام معظم رهبري تعيين شده است، اما متناسب با شرايط زمان، تغييراتي در روش ها به وجود آمده است و اين بستر با تغيير مديران فراهم شده است. همچنين محدوديت ها بايد مشخص شوند و بعد از رسيدن به تعاريف مشخص، كار را انجام دهيم. البته آقاي مهندس ضرغامي به همراه دوستاني كه در مركز نظارت سيما هستند، به اين نكات توجه مي كنند."

رجبي معمار خاطر نشان كرد : "علاوه بر آن، ما از انقلاب و دفاع مقدس، تصاوير بسيارخوبي داريم كه در آرشيو مانده و تاكنون پخش نشده است و مي توانيم از آن ها استفاده كنيم. ديدن اين تصاوير براي همه مردم ،چه در داخل و چه درخارج از كشور، خاطره است و نسل سوم تشنه آگاهي است و بايد با اين پديده روبرو شوند. البته از وقايعي چون 15 خرداد و حوادث 28 مرداد ماه، به غير از چند عكس، تصاوير خوبي نيست، اما تصاوير فراواني از جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي است و بايد آنها را به مردم نشان دهيم. آيا سزاوار نيست كه مصاحبه كساني چ.ن كيا نوري را ارائه دهيم تا جوانان با آنها آشنا شوند."

ما از انقلاب و دفاع مقدس، تصاوير بسيارخوبي داريم كه در آرشيو مانده و تاكنون پخش نشده است و مي توانيم از آن ها استفاده كنيم

وي افزود: " ما بايد تصاوير فرماندهاني چون شهيد احمد كاظمي را نشان دهيم تا جوانان با اين فرماندهان شجاع كه حتي صدام آنها را به خوبي مي شناخت و از آنها مي ترسيد، ارائه كنيم. همچنين بايد خطوط قرمز را در محتوا مشخص كنيم. به عنوان نمونه بايد به مسائلي چون روابط زن و مرد، موسيقي هاي مشكوك و حجاب زنان توجه شود و وقتي خطوط قرمز مشخص شد، بايد دقيقا رعايت شود."



مدير شبكه تهران در پاسخ به اين سوال كه شورايعالي انقلاب فرهنگي، مدتي پيش، در بيانيه اي شامل بيست و چند ماده نكاتي را به صدا و سيما تذكر داده است، نظر شما درباره مفاد اين بيانيه چيست؟ گفت: " در اين باره بايد بگويم متاسفانه در برخي محافل سياسي و رسانه اي از آنچه توسط اين شورا منتشر شد، تحت عنوان "راهبرد" نام برده شد، درحالي كه نكاتي كه از سوي اين نهاد به آن اشاره شده، "راهبرد" نبوده است، چرا كه راهبرد در سطوح بالاتري قرار دارد. راهبرد سازمان صدا و سيما را مقام معظم رهبري تعيين و ابلاغ مي فرمايند. در واقع اين نكات، بيشتر توصيه بودند. البته اواخر سال گذشته، از سوي مقام معظم رهبري، طي جلساتي كه با مديران رسانه ملي داشتند، 32 راهبرد اساسي براي سياست هاي پنج ساله صدا و سيما تدوين شده است. به هر حال، در مجموع، توصيه هاي شورايعالي انقلاب فرهنگي با اين راهبردها نزديك بوده است و دركل به آنها عمل خواهد شد."