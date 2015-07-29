  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مرداد ۱۳۹۴، ۳:۵۲

محکومیت شهرک سازی صهیونیست ها از سوی تشکیلات خودگردان

تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت ۳۰۰ واحد آپارتمان در سرزمین های فلسطینی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، نبیل ابو رودینه سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت تصمیم کابینه بنیامین نتانیاهو برای ساخت واحدهای جدید در سرزمین های فلسطینی به تلاش های آمریکا و اروپا برای از سرگیری روند مذاکرات سازش ضربه می زند.

وی گفت: این مساله نیازمند دخالت سریع جامعه بین المللی برای توقف سیاست های خطرناک اسرائیل است که می تواند منجر به وخامت هرچه بیشتر اوضاع شود.

ابوردینه تاکید کرد که تصمیم کابینه نتانیاهو برای ساخت واحدهای جدید همچنین پیامی را صادر می کند که نشان از عدم تمایل و علاقه اسرائیلی ها برای صلح یا هر تلاشی برای تغییر فضا و همواره کردن راه صلح است.

این در حالی است که کابینه افراط گرای بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفته است علیرغم تمام وعده های قبلی داده شده به جامعه جهانی در سرزمین های فلسطینی ۳۰۰ واحد دیگر برای شهرک نشینان صهیونیست بسازد.

 

کد خبر 2870705

