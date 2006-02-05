به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، گالري سيحون اين بار هم ميزبان آثار يكي از هنرمندان جوان است. سميرا كرمي در نمايشگاه انفرادي اخير خود هفده اثر را به معرض نمايش گذاشته است. اين آثار به گفته خود نقاش برگرفته از مجموعه‌اي از آثار وي با مضمون كلاغ در معرض ديد مخاطب به تصوير كشيده شده‌اند.

نقاش در اين باره مي‌گويد: "كلاغ‌ها را به اين خاطر انتخاب كردم چون آنها در واقع به نوعي نمادهايي از دوران كودكي مرا تداعي مي‌كنند. پدربزرگ من در شهرستان لنجان واقع در اصفهان باغدار بود و به دليل پيوند ناخودآگاه ما با باغ، زندگي دسته جمعي كلاغ‌ها را از نزديك مشاهده مي‌كرديم. شايد خنده‌دار باشد، اما زندگي اين پرنده‌ها همواره براي من جالب بود. كلاغ‌ها زندگي متحدي دارند و برخلاف ما آدم‌ها، در مواقع خطر منفعت خود را زير پا مي‌گذارند و به كمك و نجات يكديگر مي‌آيند."

كرمي مي‌افزايد: "البته در اين بين كلاغ را نمادي از انسان نيز تصور كردم. وجه تشابه كلاغ و انسان در يكي از آئين‌ها نيز عنوان شده است. يعني اين وجه تشابه چيز غريبي نيست و پيشترها در آئين‌هايي از اين دست ذكر شده است."

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، سبك آثار سميرا كرمي آبستره فيگوراتيو است. سبكي كه امروز با اندكي تفحص مي‌توان آن را در آثار طيف گسترده‌اي از نقاشان جوان مشاهده كرد. خود نقاش در اين باره عقيده دارد: "دانشگاههاي هنر دانشجويان را بيشتر در ابعاد آكادميك هنر پيش مي‌برد تا چيزهاي ديگر. البته اين به آن معنا نيست كه مباني در هنر به خصو ص نقاشي مهم نباشد. طبعا فراگيري شيوه‌هاي آكادميك نيز لازم و ضروري است. من گاه مي‌شنوم كه نقاشان جوان خلق يك اثر نقاشي را حاصل حس خود مي‌دانند. اين در حالي است كه تزريق مفاهيم عقلاني نيز به اثر موجبات تكامل آن را پديد مي‌آورد."

رنگ در آثار اين نقاش كمتر به چشم مي‌خورد. سوژه كلاغ‌ها در آثار باعث شده تا نقاش به استفاده از رنگ‌هاي خاموش و تيره به جاي رنگ‌هاي زنده و شاد بپردازد.

سميرا كرمي داراي مدرك كارشناسي رشته نقاشي از دانشگاه آزاد اسلامي است. شركت در نمايشگاه گروهي در گالري لاله، حضور در چهارمين سالانه نقاشي معاصر اصفهان در موزه هنرهاي معاصر اصفهان و حضور در دومين جشنواره جوانان از جمله فعاليت‌هاي وي در سال‌هاي اخير به شمار مي‌آيد.

نمايشگاه آثار سميرا كرمي تا روز سه‌شنبه هجده بهمن ماه در گالري سيحون ادامه خواهد داشت.