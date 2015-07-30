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۸ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۱۴

کاراته بین المللی تایلند ؛

تیم اعزامی ایران سه مدال دیگر کسب کرد

تیم اعزامی ایران سه مدال دیگر کسب کرد

روز دوم از رقابتهای بین المللی تایلند با کسب یک نقره و دو برنز دیگر برای نمایندگان کشورمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام آزاد تایلند با حضور کاراته کاهای ۳۱ کشور روز گذشته در بانکوک آغاز شد که پس از سه مدال روز نخست نمایندگان کشورمان ، در روز دوم نیز این تیم موفق به کسب یک نقره و دو برنز شد تا جمع مدالها به عدد شش برسد. 

 در رده بزرگسالان بهنام نجفی در وزن ۶۰- کیلوگرم مدال نقره گرفت. مهدی کریمی در وزن ۵۵- کیلوگرم و علیرضا هاشم زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم مدال برنز كسب كردند.

همچنین در بخش بانوان هم بیان اسدی در وزن ۵۵- علیرغم شایستگی در دور سوم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه دست نتوانست به مسابقه ادامه دهد.

تیم شیتوریو کاراته دو که به نمایندگی از کاراته ایران در این مسابقات حضور يافته روز گذشته توسط "یحیی شهگل" مدال طلای کمیته جوانان را در وزن ۶۳- کیلوگرم ، محمد جواد بهنام در وزن ۶۸- کیلو گرم جوانان مدال نقره و مهدیه سوقندی مدال برنز کاتای جوانان را در بخش بانوان کسب کرد. 

این دوره از رقابتها امروز به پایان می رسد. 

کد مطلب 2870741

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