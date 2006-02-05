مشفق كاشاني : " كميت " ابيات را از محتوا جدي تر گرفتيم // علي معلم : ادبيات عاشورا با خردمندي و تعقل سر و كار نداشته است





به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در اين نشست مشفق كاشاني ، يوسفعلي ميرشكاك ، قربان وليي ، وحيد دانا ، سيد شهاب الدين موسوي و محمد علي معلم دامغاني ، اشعاري در رثاي امام حسين ( ع ) و حماسه پرشكوه عاشورا قرائت كردند .

علي معلم دامغاني در اين گردهمايي ضمن تقدير از شاعران متعهد و با ارزشي چون استاد مشفق كاشاني ، موسوي گرمارودي ، يوسفعلي ميرشكاك ، محمود شاهرخي " جذبه " و همه شاعراني كه جايگاه بلندي را در شعر امروز از آن خود ساخته اند ، به تبيين مسايل عمده ادبيات عاشورايي در زمان معاصر پرداخت .

وي خاطرنشان كرد : يكي از گرفتاري هاي بزرگ انسان در طول تاريخ ، عدم شناخت منزلت اوليا در ميان عوام بوده است . اگر آنان را از جنس مردمان عادي به حساب آوريم در آن صورت اختصاص يافتن بخشي از ادبيات به آنها منطقي نخواهد بود و اگر آنان را فراتر از عالم خاكي تصور كنيم قادر به بيان حالات و اعتقادات آن بزرگان نخواهيم بود .

معلم تصريح كرد : در تاريخ ادبيات ما مرثيه هاي بسياري سروده شده كه با تعمق در آنان به حقايق بسياري دست مي يابيم . در ديوان فرخي ، مرثيه محمودبه اندازه اي عميق است كه اشك را به چشم مي آورد چنانكه خواننده اگر محمود را نشناسد ازاو را اوليا خواهد شمرد . خاقاني با سرايش مرثيه اي جذاب در سوگ پسر خود ثابت كرد كه مرثيه خصوصي نيز مي تواند تا زمان طولاني در تاريخ ادبيات زنده و درخشان بماند.

اين شاعر ادامه داد : در حالي كه شاعران ايراني بزرگي در طول تاريخ پس از واقعه كربلا با اشعار ناب خويش آن را به تصوير كشيده اند به دليل حكومت هاي غير شيعي آن اشعار دست اول به فراموشي سپرده شدند و سهم امروز تكاياي ما ازآن مراثي شعر شاعران دست دوم و سوم و از ميان عوامي است كه نمي توانند تاثير چنداني بر احساس مخاطب بگذارند . اندوه حقيقي اين است كه گاه اين شاعران به خود اجازه مي دهند زبان حال امام حسين ( ع ) و اصحابش را بازگو كنند و ادعا و جسارت دارند درد و رنج مادي خود را بهآن انسان هاي والا و آسماني نسبت دهند .

علي معلم در پايان سخنراني اظهار داشت : ادبيات عاشورايي ما بيشتر عاطفي بوده و با خردمندي و تعقل سروكار نداشته است . برداشت هاي ما بايد اصلاح شود و بدانيم كه تشنه حقيقي اعصار ما انسان هاي غرق در دنيا هستيم و آن كه در ظهر عاشورا نكشته شد يزيد و يزيديان تاريخ بوده است .





به گزارش مهر ، دراين نشست مشفق كاشاني ، تركيب بندي درپيروي محتشم كاشاني ، از صباحي بيدگلي ، شاعرعهد قاجار قرائت كرد و از محتشم به عنوان بهترين شاعر عاشورا ياد كرد .

وي ادامه داد : پس از محتشم بيشتر شاعراني كه به تقليد از او شعر سرودند ( مخبر كاشاني ، حكيم شفايي ، سروش اصفهاني و صفايي جندقي ) به كميت ابيات بيش از محتواي آن توجه كردند و نتوانستند چنانكه شايسته است اثري در اين زمينه خلق كنند .

به گزارش مهر ، مشفق كاشاني در پايان تصريح كرد : با اين كه در سالهاي اخير ، بسياري از شاعران جوان در ادامه بزرگاني چون اديب الممالك فراهاني ، اميري فيروزكوهي ، وجدي ، جلال الدين همايي ، دكتر موسوي گرمارودي ، محمود شاهرخي در قالب هاي مختلف غزل ، رباعي ، دوبيتي ، شعر نو و سپيد حادثه عاشورا را بازگو مي سازند ، اما هنوز مسايل گفته نشده بسياري وجود دارد كه با معالعه و پژوهش بيشتر مي توان به آنها پرداخت .