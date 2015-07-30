حضور ۴۷ هزار دانش آموز قرچکی در ۱۳۰ واحد آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه مهدی نیکبخت در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل ستادی برای آماده سازی مدارس به منظور آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: ستاد پروژه مهر در شهرستان قرچک از ۱۵ تیرماه با قوت کار خود را آغاز کرده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک افزود: در این راستا بازرسان و مسئولان آموزش و پرورش اقدامات لازم را برای آغاز سال تحصیلی جدید در قالب این ستاد انجام می دهند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که در قالب این ستاد دنبال می شود، نظارت بر ثبت نام مدارس از دانش آموزان است و در این راستا مسئولان آموزش و پرورش از پیشنهادات و نظرات اولیای دانش آموزان استفاده می کند.

این مسئول اضافه کرد: ستاد پروژه مهر تا ۱۵ مهرماه به فعالیت خود ادامه می دهد و در این راستا پنج کارگروه برای رسیدگی به موضوعات مختلف در آموزش و پرورش قرچک تشکیل شده است.

نیکبخت گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در سال تحصیلی جدید بیش از ۴۷ هزار دانش آموز در ۱۳۰ واحد آموزشی در سطح شهرستان قرچک مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی بیان داشت: همچنین بیش از سه هزار همکار فرهنگی در مدارس و فضاهای آموزش سطح شهرستان در سال تحصیلی جدید حضور پیدا خواهند کرد.