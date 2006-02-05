مشكلات تهران كشور را دچار چالش كرده است

مهندس واعظ آشتياني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، تاكيد كرد: مشكل معاش و بيكاري به اضافه معضلاتي نظير ترافيك ، آلودگي هوا ، آسيب هاي اجتماعي و... از جمله ناهنجاري هاي پايتخت محسوب مي شوند.

وي ، تهران را محور برنامه هاي ساير نقاط كشور دانست و گفت: شهري كه 12درصد جمعيت كل كشور ، 38 درصد نرخ فعاليت ها ، 40 تا 45 درصد فعاليت هاي بانكي ، 27 درصد بازرگاني و 45 درصد صنايع كشور را به خود اختصاص داده است ، مستلزم زير ساختارهاي شهري با ويژگي هاي بسيار مهم است.

خزانه دار شوراي شهر تهران افزود: اين در حالي است كه بيشتر مردم تهران از نظر تامين معاش دچار مشكل هستند و رشد بيكاري در اين شهر ، كل كشور را به چالش هاي اساسي كشانده است.

آشتياني خاطر نشان ساخت: بسياري از مديران به اشتباه تصور مي كنند با سرمايه گذاري و پول خرج كردن مي توان مشكل بيكاري جوانان را حل كرد. در صورتي كه مقايسه هاي آماري نشان مي دهد كشورهاي پيشرفته نظير ژاپن تنها از 25 درصد ثروت و منابع طبيعي براي رفع بيكاري استفاده مي كند و 75 درصد سرمايه گذاري هاي آنان فكري و انساني است.

وي ادامه داد: اين وضعيت در ايران معكوس است ، چرا كه 75 درصد سرمايه گذاري ها در راستاي استفاده از ثروت هاي عمومي و 25 درصد آن سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني است.

عضو شوراي شهر تهران ضمن اشاره به ساختار جوان جمعيت كشور تصريح كرد: دولتمردان بايد قدر چنين بافتي را بدانند و سرمايه هاي خود را در راه آموزش مهارت به اين قشر مصرف كنند. چرا كه هيچ يك از جوانان از بيكاري لذت نمي برند.

آشتياني ضمن گله از جلساتي كه براي حل معضل بيكاري جوانان تشكيل مي شود و تنها در حد جلسه باقي مي ماند ، گفت: نمايندگان سازمان هاي مختلف موظفند اين موضوع را چه در پايتخت و چه در ساير نقاط كشور به سرانجام مشخص آموزشي و تحقيقاتي برسانند است.



