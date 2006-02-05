نماينده آشوري ها در مجلس فرا رسيدن دهه فجر را تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در نامه يوناتن بت كليا به حضرت آيت الله خامنه اي به اين شرح است:

حضرت آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي

رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران

با سلام:

تقارن بهار انقلاب با ايام محرم الحرام سبب شده است تا جامعه آشوري هاي ايران همراه با همه آحاد ميهن مان با ملت در سوگ نشسته همدرد باشد. همچنانكه حضرت عيسي مسيح مي گويند در سوگ و شادي همسايه ات سهيم باش، ما را در اين سوگ سهيم بدانيد .

جامعه جهاني آشوري ها همراه و همصد با همه آحاد ميهن مان ضمن عرض تسليت ايام محرم جشم يپروزي انقلاب را صميمانه و متعهدانه گرامي مي دارد.

خرسندم كه از سوي اين جامعه فرا رسيدن ايام مباركه فجر را به آن مقام گرانقدر تبريك و تهنيت بگويم. جامعه آشوري ها به خود مي بالد كه همواره همراه و همصدا ملت بزرگ و انقلاب ميهن مان بوده است.

به اميد ثمر بخشي بيش از پيش همه ره آوردهاي انقلابي ميهن مان ، آرزوي سعادت و پيروزي را براي آن مقام گرانقدر دارم.

مجددا صميمانه ترين تسليت هاي ما را به سبب حلول ماه محرم الحرام و روزها و شب هاي دردانگيز تاسوعا و عاشورا بپذيريد . با آرزوي سعادت و پيروزي براي آن حضرت و ملت بزرگ ايران ، ما را همدرد بدانيد.

يوناتن بت كليا

نماينده آشوري ها در مجلس شوراي اسلامي